Diagnostic Medical : DMS rachète le suédois Solutions For Tomorrow, spécialiste de radiologie mobile

Le 03 octobre 2023 à 18:08 Partager

DMS annonce la finalisation de l'acquisition de Solutions For Tomorrow, spécialiste des équipements radiologiques mobiles. La société qui développe des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique précise que son acquisition sera réalisée entièrement par échange d'actions. Solutions For Tomorrow est une entreprise suédoise basée à Väckelsång et opérant dans 35 pays. Elle a été fondée en 2011 par trois experts en radiologie, Mattias Guldstrand, Martin Yngvesson et Jan Bååt.



Les produits de Solutions For Tomorrow " inégalés en termes de compacité, d'ergonomie et de puissance " et sont protégés par 15 brevets. Ils s'appuient sur une technologie propriétaire de batterie innovante baptisée X-tech cell.



DMS souligne que les produits ultramobiles sont à la pointe des nouvelles tendances du marché de l'imagerie médicale, qui évolue vers un modèle de soins plus décentralisé sous l'effet du vieillissement de la population et du développement de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiaques, faisant de la radiologie mobile un facteur important pour le maintien de systèmes de soins de santé durables.