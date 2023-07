Le 20 juillet 2023 – 8h

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : +14% à 20,8 M€

Un semestre record en ligne avec la feuille de route

Un groupe recentré sur l'imagerie médicale digitale hautes performances

Objectif annuel confirmé : 40 M€ de chiffre d'affaires soit une croissance attendue supérieure à 12,5% (à données comparables)

Le 20 juillet 2023 – 8h – Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS), spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances, destinée principalement à la radiologie et à l'ostéodensitométrie, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre 2023.

Données consolidées[1] non auditées

Normes IFRS 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires du 1er trimestre 10,1 8,7 +16% Chiffre d'affaires du 2e trimestre 10,7 9,5 +13% Total Chiffre d'affaires du 1er semestre 20,8 18,2 +14% dont Radiologie 16,6 15,3 +8% dont Ostéodensitométrie 4,2 2,9 +46%

DMS Group enregistre un chiffre d'affaires de 20,8 M€ au titre du 1er semestre 2023, en progression de 14% par rapport au 1er semestre 2022, dont 43% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et 57% de ventes indirectes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux.

Le 2e trimestre participe pleinement à la forte croissance de la période. Avec un chiffre d'affaires de 10,7 M€ en hausse de 13%, il s'inscrit dans la dynamique commerciale du début de l'exercice et constitue un nouveau trimestre record.

Progression de l'ensemble des activités, accélération de l'Ostéodensitométrie

Les deux branches d'activités contribuent à la croissance 100% organique du 1er semestre :

L'activité Radiologie progresse de 8% à 16,6 M€ et représente 80% du chiffre d'affaires (vs 84% au 1 er semestre 2022). Comme attendu, le contrat signé avec Fujifilm Healthcare pour la livraison de 96 tables de radiologie RF (Radio/Fluoroscopie) en Italie a débuté au cours du deuxième trimestre et contribuera pleinement à la croissance de l'activité au cours des prochains mois.

Renforcement de la pénétration en Amérique et en Asie

Sur le semestre, DMS Group réalise 79% de son chiffre d'affaires à l'international.

Si l'Europe demeure la première zone géographique du Groupe, elle ne représente plus que 57% du chiffre d'affaires, contre 70% au 1er semestre 2022. Ce rééquilibrage géographique se poursuit avec le gain de parts de marché en Amérique pour la division Radiologie (25% du CA Radiologie contre 8% au 1er semestre 2022) et en Asie pour la partie Ostéodensitométrie (26% du CA Ostéodensitométrie contre 14% au 1er semestre 2022).

Perspectives 2023 : solide visibilité sur la fin de l'année, confirmation des objectifs

Au 2nd semestre, DMS Group continuera de s'appuyer sur de solides moteurs de croissance :

La consolidation des prises de commandes ;

Le développement du Groupe sur les zones Amérique / Asie ;

La contribution croissante des partenariats OEM, notamment la montée en puissance des livraisons pour Fujifilm Healthcare Italie ;

Italie ; Le lancement commercial dès la fin du 3e trimestre de la nouvelle table de radiologie développée pour Canon Medical Systems Europe, conformément au calendrier annoncé en décembre 2022. Cette solution intègre la nouvelle technologie de capteur sans fil dynamique développée par Canon Medical Components. Les 2 premières installations sont planifiées en septembre et octobre 2023.

Au regard de ces perspectives très favorables, DMS Group confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 M€, en organique, en 2023. L'enrichissement de la gamme de produits, la part croissante de l'Ostéodensitométrie au sein du mix produit, et la complémentarité du modèle économique (vente en marque blanche aux multinationales de l'imagerie médicale et vente en marque propre via un réseau de distribution mondial (mix géographique / mix client) contribuent à sécuriser les perspectives de développement rentable du Groupe.

L'ambition de DMS Group étant de devenir un leader mondial de la radiologie digitale, le Groupe entend mener en parallèle une stratégie de consolidation sectorielle. Dans ce cadre, les prochains mois seront consacrés à la recherche active d'opportunités d'acquisitions susceptibles de renforcer le portefeuille technologique du Groupe, tout en permettant le déploiement de synergies industrielles et commerciales fortes.

A l'horizon de 2027, DMS group prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 M€ (à périmètre constant), associé à une marge d'EBITDA de 14% (cf présentation du plan stratégique Imaging 2027).

Eligibilité PEA-PME

DMS Imaging annonce son éligibilité au dispositif PEA-PME. Le Groupe respecte les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME fixés par l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.

A propos de DMS Group

DMS Imaging est un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme, dédiés principalement à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, et possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux, FRANCE). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale. DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et est éligible au PEA-PME. DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

[1] Consécutivement à la cession de 17,00% du capital d'Hybrigenics par DMS Group en février 2023 (communiqué du 08/02/2023), DMS Group ne détient plus qu'une participation de 24,77% dans cette société. Hybrigenics n'est donc plus consolidée dans les comptes depuis le 1er janvier 2023. Pour mémoire, Hybrigenics a réalisé un chiffre d'affaires de 0,3 M€ au titre du 1er semestre 2022.

