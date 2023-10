03 octobre 2023 – 18h00

Finalisation de l'acquisition de Solutions For Tomorrow (SFT)

Le groupe DMS se renforce dans l'imagerie médicale mobile

Une acquisition stratégique à la pointe de l'imagerie médicale

Équipements mobiles motorisés à forte valeur ajoutée

Une opération créatrice de valeur : renforcement de la position concurrentielle du groupe synergies opérationnelles, commerciales et technologiques considérables



03 octobre 2023 – 18h00 - Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce la finalisation de l'acquisition de Solutions For Tomorrow, spécialiste des équipements radiologiques mobiles. Cette acquisition sera réalisée entièrement par échange d'actions.

Solutions For Tomorrow : un spécialiste de la radiologie mobile opérant dans 35 pays

Solutions For Tomorrow (https://solutionsfortomorrow.se/) est une entreprise suédoise basée à Väckelsång. Elle a été fondée en 2011 par trois experts en radiologie, Mattias Guldstrand, Martin Yngvesson et Jan Bååt.

Solutions For Tomorrow est spécialisée dans les équipements d'imagerie médicale mobiles motorisés. Elle propose une gamme de solutions performantes à la pointe de la technologie. Ses caractéristiques inégalées en termes de compacité, d'ergonomie et de puissance sont protégées par 15 brevets et s'appuient sur une technologie propriétaire de batterie innovante baptisée X-tech cell®.

Solutions For Tomorrow dispose d'une base installée de plus de 500 unités déployées dans 35 pays. Elle compte 23 employés en 2022.

Une acquisition stratégique sur un marché en pleine expansion

Les produits ultramobiles sont à la pointe des nouvelles tendances du marché de l'imagerie médicale, qui évolue vers un modèle de soins plus décentralisé sous l'effet du vieillissement de la population et du développement de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiaques, faisant de la radiologie mobile un facteur important pour le maintien de systèmes de soins de santé durables.

L'imagerie médicale digitale mobile améliore considérablement l'efficacité des soins aux patients, tant en termes de diagnostic que de procédures thérapeutiques, grâce à une meilleure qualité d'image, des temps de traitement plus rapides et des doses réduites.

L'acquisition de SFT renforce la position du groupe DMS sur ce marché de l'imagerie mobile à croissance rapide, et fait progresser la stratégie de produits "One Stop Shop" du groupe DMS.

Une opération créatrice de valeur avec de fortes synergies

Pour DMS Group, l'acquisition de SFT offre de fortes synergies, parfaitement en ligne avec le plan stratégique :

Des synergies commerciales, avec une offre premium élargie pour couvrir la demande du marché en forte croissance et accélérer la pénétration géographique dans des zones stratégiques, comme le marché américain (estimé à 1 500 unités/an), où la motorisation des équipements mobiles constitue la grande majorité de la demande. Au-delà de cet élargissement de l'offre, l'intégration de Solutions For Tomorrow renforcera également les positions de DMS Group auprès de ses clients OEM clés et ouvrira la voie à de nouveaux partenariats.

Des synergies industrielles et technologiques basées sur une optimisation industrielle continue et une double expertise technologique, à la fois dans la fabrication de tubes à rayons X et dans des solutions de batteries de pointe ; synergies qui seront encore renforcées par le développement en cours d'une version multiplateforme du logiciel propriétaire ADAM de DMS Group, capable d'optimiser la gestion des flux de travail et la qualité des images radiologiques.

basées sur une optimisation industrielle continue et une double expertise technologique, à la fois dans la fabrication de tubes à rayons X et dans des solutions de batteries de pointe ; synergies qui seront encore renforcées par le développement en cours d'une version multiplateforme du logiciel propriétaire ADAM de DMS Group, capable d'optimiser la gestion des flux de travail et la qualité des images radiologiques. Des synergies opérationnelles (par exemple, en matière d'achats et de marketing), en tirant parti d'une taille critique croissante.

L'intégration de Solutions For Tomorrow permettra d'accélérer l'exécution du plan Imaging 2027 et d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 70 millions d'euros associé à une marge d'EBITDA de 14%.

L'acquisition de Solutions For Tomorrow est une première étape qui concrétise l'ambition de consolidation européenne de DMS Group. Elle constitue une base solide pour poursuivre notre stratégie de croissance externe, avec l'objectif de créer un véritable champion du secteur de l'imagerie médicale en Europe incontournable pour les gros acteurs du secteur.

Samuel Sancerni, Président de DMS Group a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir Solutions For Tomorrow au sein de notre Groupe. La complémentarité de nos offres et notre capacité d'innovation commune vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de valeur et de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle mondiale. Cette acquisition traduit également notre ambition de développer une véritable filière d'excellence de l'imagerie médicale en France et en Europe. Le management et les équipes de Solutions For Tomorrow partagent notre vision et seront pleinement engagés à nos côtés. Nous nous réjouissons d'accueillir cette équipe talentueuse et de partager avec elle notre ambition. »

Mattias Guldstrand, Directeur général et co-fondateur de Solutions For Tomorrow, a ajouté : « Nous sommes ravis de la fusion avec DMS qui nous permet de rejoindre un acteur puissant sur le marché de l'imagerie médicale. Il existe de nombreuses possibilités d'expansion en unissant nos forces. Je pense par exemple au True X-Ray Mobility, un appareil de radiologie mobile unique en son genre mis au point par Solutions For Tomorrow. A travers le vaste réseau de distribution de DMS Group, nous allons pouvoir accélérer sa commercialisation à l'échelle mondiale. »

Marko Järvinen, partenaire de Verso Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape avec Solutions for Tomorrow et DMS Group. La combinaison de ces deux sociétés sera en mesure d'offrir une gamme de solutions d'imagerie médicale et d'ostéodensitométrie à la pointe du marché, et par le biais d'un seul canal de vente. Verso Capital soutient pleinement les ambitions de croissance de la direction de DMS Group et se réjouit de l'accompagner pour lui permettre d'accélérer son développement. »

Modalités de l'opération

En échange de l'apport de 100 % des actions de Solutions For Tomorrow, son actionnaire principal Verso Capital, un fonds d'investissement nordique de premier plan doté d'une solide expertise dans le domaine de la santé, et les autres coactionnaires recevront 2 753 818 actions de DMS SA, dont 789 533 actions de DMS SA détenues en propre et 1 964 285 actions nouvellement émises.

A l'issue de la transaction, Verso Capital détiendra environ 15% du capital de DMS SA, devenant ainsi un nouvel actionnaire de référence qui accompagnera l'équipe de direction sur le long terme et soutiendra pleinement l'ambition de DMS de consolider le secteur de l'imagerie médicale en Europe sur le long terme.

