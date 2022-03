Diagnostic Medical Systems : Transfert de la cotation des titres de la société DMS Group sur le marché Euronext Growth effectif le 3 mars 2022

Nouveau code mnémonique : ALDMS

Code ISIN inchangé : FR0012202497

La société Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497) (« la Société ») annonce le transfert de la cotation des titres DMS Group sur le marché Euronext Growth Paris. La demande d'admission des titres de la société DMS Group sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 25 février 2022. Le transfert sera effectif à compter de l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris le 3 mars 2022.

Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à DMS Group d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de la société. Le transfert sur le marché Euronext Growth à Paris permettra en effet de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Euronext Growth Paris étant un système multilatéral de négociation organisé, la Société demeurera soumise aux dispositions applicables en matière d'information permanente du marché et plus particulièrement aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit « règlement MAR ») et continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le Groupe.

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet de la Société www.dms.com.

A compter du 3 mars 2022, le nouveau code mnémonique de l'action DMS Group sera ALDMS. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0012202497. Par ailleurs, l'action DMS Group restera éligible aux PEA et PEA-PME.

DMS Group a choisi ATOUT CAPITAL comme Listing Sponsor pour l'accompagner sur le marché Euronext Growth Paris.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

1er mars 2022 avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris :

• Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions DMS Group sur Euronext Paris.

• Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions DMS Group sur Euronext Growth Paris.

3 mars 2022

• Radiation des actions ordinaires de la société DMS Group sur Euronext Paris (avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris).

• Admission des actions ordinaires de la société DMS Group sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris).

Agenda financier 2022

Date Evènement 20 avril 2022 Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 29 avril 2022 Publication des résultats annuels 2021 20 juillet 2022 Publication du chiffre d'affaires semestriel 2022 30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Fatou-Kiné N'DIAYE

Relations Presse

01 53 67 36 34

