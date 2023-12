Dial Square Investments PLC - société d'investissement basée à Manchester - prévoit d'achever prochainement la prise de contrôle inversée d'EnergyPathways Ltd, et de changer de nom pour devenir EnergyPathways PLC. Les premières transactions sur l'AIM sous le nouveau nom sont prévues pour le jeudi de la semaine prochaine ou aux alentours. Dial Square a l'intention de lever au moins 2 millions de livres sterling par le biais d'un placement privé pour finaliser l'acquisition et la réadmission à la négociation sur l'AIM. Elle utilisera le produit net pour faire progresser le projet gazier offshore Marram au Royaume-Uni jusqu'à la décision finale d'investissement en 2024, avec pour objectif de commencer à produire du gaz en 2025. EnergyPathways détient actuellement une participation de 100 % dans le bloc contenant le champ gazier de Marram.

Neil Cousins, président non exécutif de Dial Square, a déclaré : "Le potentiel d'augmentation de la valeur d'EnergyPathways est clairement visible dans les données économiques du projet Marram. Nous avons également été attirés par son flux de nouvelles à court terme qui offre de nombreuses possibilités aux investisseurs nouveaux et existants de bénéficier des progrès vers le FID et l'attribution de licences supplémentaires et complémentaires."

Cours actuel de l'action : Suspendu, dernière clôture à 3,25 pence le 10 mars.

Variation sur 12 mois : en baisse par rapport à 750,00 pence

