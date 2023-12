Dial Square Investments plc est une société basée au Royaume-Uni, créée dans le but d'acquérir une société ou une entreprise opérant dans le secteur de la gestion sportive et de la représentation de talents. L'activité principale de la société consiste à rechercher des opportunités d'investissement appropriées. La société se concentre sur l'acquisition d'EnergyPathways. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings