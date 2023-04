Baisse du bénéfice annuel de Dialight dans un contexte "difficile

Dialight PLC - entreprise électronique basée à Londres et spécialisée dans l'éclairage LED - affiche un bénéfice avant impôt de 500 000 GBP en 2022, contre 700 000 GBP en 2021, les coûts de distribution passant de 21,3 millions de GBP à 25,5 millions de GBP et les dépenses administratives de 23,6 millions de GBP à 26,8 millions de GBP. Dans le même temps, les recettes passent de 131,6 millions de livres sterling à 169,7 millions de livres sterling. Explique que le second semestre de l'année a connu des conditions commerciales plus difficiles avec des niveaux de croissance des revenus plus faibles et une combinaison de pressions sur le coût des intrants et de pénuries de composants au niveau mondial. Déclare aborder 2023 dans une "bonne position", mais affirme que les perspectives macroéconomiques à court terme restent "difficiles" avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui ne devraient pas s'atténuer avant le deuxième semestre de 2023.

Cours actuel de l'action : 200,10 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 42

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

