Canadian Overseas Petroleum obtient un financement

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Canadian Overseas Petroleum Ltd, en hausse de 1,9% à 5,99 pence, fourchette de 12 mois 4,50p - 35,00p. L'explorateur de pétrole et de gaz du Wyoming, aux Etats-Unis, signe des accords d'achat avec des parties prenantes actuelles et un nouvel investisseur institutionnel pour une augmentation de ses obligations 2024 et 2025, avec un montant total de 13,6 millions de dollars engagés. Le financement convertible est destiné à financer suffisamment la société pour la croissance de la production, tout en permettant à la direction de "conclure de manière optimale" leurs prêts basés sur les réserves et les négociations de joint-venture, indique COPL. Le principal détenteur d'obligations de la société a mis à disposition un élément supplémentaire non tiré afin de garantir à COPL un financement approprié jusqu'en 2024.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Dialight PLC, baisse de 4,6% à 190,80 pence, fourchette de 12 mois 190,80p - 385,03p. La société d'éclairage industriel LED basée à Londres a déclaré que le président de Qinetiq Group PLC, Neil Johnson, deviendra son propre président non exécutif le 17 mai, en remplacement du président sortant David Thomas, à la suite de la conclusion de son assemblée générale annuelle le 16 mai. M. Johnson est également président de la plateforme de vente au détail en ligne Unbound Group PLC, cotée sur l'AIM.

Bluebird Merchant Ventures Ltd, baisse de 2,6% à 1,85 pence, fourchette de 12 mois 1,10p - 2,85p. La société de ressources axée sur la Corée du Sud reçoit l'intégralité du produit de son récent placement de 1,2 million de livres sterling. La société émet 37,8 millions d'actions, tandis que 23 millions d'actions sont transférées par Momentum Resources, afin de garantir que les souscripteurs du placement reçoivent la totalité des 60,8 millions d'actions. L'accord avec Momentum Resources a été mis en place après qu'il a été constaté que la marge de manœuvre de Bluebird Merchant n'était pas suffisante pour lui permettre d'émettre davantage d'actions. Momentum Resources ne recevra aucune contrepartie, intérêt ou autre avantage du transfert des actions mises en gage, mais Bluebird Merchant émettra 23 millions d'actions pour Momentum Resources, soit lors de la publication d'un nouveau prospectus, soit lorsque la marge de manœuvre sera suffisante.

