Dialight nommera le président de Qinetiq au poste de président non exécutif en mai

(Alliance News) - Dialight PLC a déclaré lundi que le président de Qinetiq Group PLC, Neil Johnson, deviendra son président non exécutif le 17 mai, remplaçant le président sortant David Thomas après la conclusion de l'assemblée générale annuelle de Dialight le 16 mai.

L'entreprise londonienne d'éclairage industriel par LED a indiqué que M. Johnson est actuellement président de la société de sciences et d'ingénierie Qinetiq, qui fait partie du FTSE 250. Il est également président d'Unbound Group PLC, la plateforme de vente au détail en ligne cotée sur l'AIM, et vice-président du Business Growth Fund, une société d'investissement indépendante qui soutient les petites et moyennes entreprises britanniques.

Dialight a également indiqué que M. Johnson était auparavant président de Synthomer PLC, Motability Operations Group PLC, e2v technologies PLC et Centaur Media PLC, ainsi qu'ancien directeur général de RAC Ltd et de Cybit Holdings PLC.

"Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Dialight et de succéder à David. Il est clair que Dialight dispose d'un potentiel considérable et je suis impatient de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de direction au sens large pour stimuler la croissance et la valeur actionnariale de l'entreprise", a déclaré M. Johnson.

Les actions de Dialight ont baissé de 4,6 % à 190,80 pence chacune à Londres lundi matin, tandis que les actions de Qinetiq ont baissé de 1,2 % à 318,26 pence. Unbound était en hausse de 3,6% à 4,30 pence, Synthomer était en baisse de 3,4% à 125,75 pence et Centaur Media était stable à 51,5 pence.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

