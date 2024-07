Dialight plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des diodes électroluminescentes (DEL) durables pour des applications industrielles. La société opère à travers deux segments : L'éclairage et les signaux et composants. Le secteur de l'éclairage développe, fabrique et fournit des solutions d'éclairage LED pour les applications industrielles et dangereuses dans lesquelles la performance de l'éclairage est essentielle, y compris l'éclairage d'obstruction anti-collision. Le segment Signaux & Composants développe, fabrique et fournit des composants d'indication d'état pour les fabricants d'équipements électroniques d'origine (OEM) ainsi que des composants électroniques industriels et automobiles de niche et des solutions de signalisation par LED pour les marchés de la circulation et des signaux. Les produits et solutions de l'entreprise comprennent des baies hautes à LED, des éclairages de zone à LED, des linéaires à LED, des projecteurs à LED, des panneaux muraux à LED, des éclairages de secours/sortie à LED, des solutions d'obstruction à LED, des éclairages de rue à LED, des systèmes de contrôle à LED et des signaux, des composants, du trafic et des chemins de fer.