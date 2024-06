(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Dialight PLC - producteur londonien d'éclairage LED pour les applications industrielles lourdes - déclare que les résultats des trois derniers mois de l'exercice financier clos le 31 mars sont conformes aux attentes de la direction. En outre, elle note des progrès dans la cession de l'une de ses activités non essentielles. Dialight déclare que "les conditions générales ont été signées et que la documentation finale est bien avancée". Dialight déclare que les préparatifs du procès concernant le litige Sanmina sont "bien avancés". Le procès est prévu pour le 15 juillet. "La société attend actuellement que les jugements soient rendus sur un certain nombre de requêtes préalables au procès et fera d'autres annonces si et quand cela s'avérera nécessaire", déclare Dialight. En décembre, l'entreprise a indiqué que son partenaire de longue date, Sanmina, avait reçu un coup dur dans la bataille juridique en cours. Un tribunal a rejeté la demande de Sanmina de rejeter la plainte de Dialight pour incitation frauduleuse. Cela signifie que la plainte, ainsi que certaines demandes reconventionnelles, seront jugées. Enfin, Dialight ajoute jeudi qu'elle changera sa monnaie de présentation en dollars. Elle note que la plupart de ses revenus, de ses coûts et de ses financements sont libellés en dollars.

----------

Petards Group PLC - Développeur de systèmes de sécurité et de surveillance basé à Londres - Le chiffre d'affaires en 2023 chute de 13 %, passant de 10,9 millions de livres sterling à 9,4 millions de livres sterling. La perte avant impôts passe de 178 000 GBP à 1,2 million GBP. En ce qui concerne la situation commerciale actuelle, le président Raschid Abdullah déclare : "La situation commerciale du groupe a été légèrement supérieure au budget pour le premier trimestre, mais le deuxième trimestre a jusqu'à présent montré quelques signes de faiblesse liés à des retards dans certaines commandes qui devaient être reçues et livrées au cours de la période. On s'attend actuellement à ce que la plupart, sinon la totalité, de ces commandes soient reçues dans le courant de l'année, et les revenus qui en découleront seront déterminés par le calendrier de réception des commandes." En outre, la société a conclu un accord en vue de l'acquisition d'Affini Technology Group Ltd, un fournisseur britannique de solutions de communications critiques pour les secteurs du transport, de la lumière bleue, de l'énergie, de la défense et de la construction. La contrepartie est de 2,8 millions de livres sterling, dont 1,5 million de livres sterling pour les actifs nets ajustés et 1,3 million de livres sterling pour la survaleur. Elle sera réglée par 2,5 millions de livres sterling en espèces et 4,2 millions d'actions nouvelles.

----------

James Fisher & Sons PLC - Société de services maritimes basée à Cumbria - La cession de RMSpumptools Ltd a été approuvée par près de 100 % des actionnaires lors de l'assemblée générale. La vente à la branche britannique de ChampionX Corp, pour un montant de 90 millions de livres sterling, avait été annoncée en mars. "La cession est subordonnée à la réception (ou à la renonciation) de certaines autres conditions, notamment l'autorisation de contrôle des fusions de l'Autorité générale de la concurrence d'Arabie saoudite", ajoute la société.

----------

Quantum Exponential Group PLC - investit dans la technologie quantique - Toujours en pourparlers avec un groupe d'investisseurs au sujet d'un "investissement substantiel potentiel" dans Quantum Exponential. "Bien qu'il n'y ait aucune certitude quant à l'issue de ces discussions, les administrateurs restent confiants dans le fait que les choses aboutiront à une conclusion positive dans un avenir très proche", ajoute l'entreprise. En conséquence, il propose que l'assemblée générale ajournée prévue pour vendredi soit repoussée au 12 juillet. Il ajoute : "Bien que le conseil d'administration reconnaisse le temps écoulé depuis l'intérêt initial de ces investisseurs, il considère toujours qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires d'accorder ce délai supplémentaire pour parvenir à une conclusion".

----------

R&Q Insurance Holdings Ltd - compagnie d'assurance non-vie spécialisée - Mise à jour des investisseurs sur la vente d'Accredited. En octobre, R&Q a conclu un accord pour vendre 100% de la participation dans Randall & Quilter America Holding Inc, la société holding de son activité de gestion de programmes, Accredited. R&Q déclare avoir constaté une évolution défavorable des réserves et un certain degré de "stress général" dans ses activités. Ces éléments auront un impact sur la stabilité de l'entreprise. Les pourparlers avec Onex Corp, acheteur potentiel d'Accredited, progressent. Onex a proposé une structure de transaction alternative qui pourrait être mise en œuvre à la place. Dans ce cas, R&Q demanderait une liquidation provisoire aux Bermudes, avant de sceller la cession d'Accredited dans le cadre de cette procédure. R&Q met en garde : "Les liquidateurs provisoires chercheraient alors à valoriser les actifs restants du groupe. Les administrateurs estiment que dans de telles circonstances, il y aurait très peu de chances, voire aucune, qu'une valeur quelconque revienne aux actionnaires de la société". Le rapport ajoute : "Le conseil d'administration étudie et évalue actuellement toutes les options qui pourraient s'offrir à la société, y compris les transactions alternatives (y compris la proposition alternative) et les sources potentielles de liquidités, tout en continuant à travailler à la réalisation de la vente initiale.

----------

Oberon Investments Group PLC - société de gestion d'investissements, de planification patrimoniale et de courtage d'entreprises - Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars augmentera de plus de 50 %, passant de 5 millions de GBP à 7,5 millions de GBP. "Oberon a établi des bases solides, en termes de personnel et d'infrastructure, dans ses trois principaux domaines d'activité, à savoir la gestion de fonds, la gestion de patrimoine et le courtage d'entreprise. Oberon bénéficiera de l'effet de levier opérationnel inhérent à notre modèle d'entreprise, en ajoutant à ces fondations des équipes de haute qualité et des générateurs de revenus. Ce processus est bien engagé et nous nous attendons à voir l'impact associé sur les revenus et la rentabilité au cours de l'exercice 25", ajoute-t-elle. L'entreprise prévoit d'avoir réduit sa perte de 25 % et envisage de "se rapprocher de la rentabilité" au cours du second semestre du nouvel exercice financier.

----------

Tekcapital PLC - Investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres - La société Innovative Eyewear Inc. lance une application permettant l'accès mains libres à ChatGPT sur ses lunettes. "Cela apporte une nouvelle fonctionnalité puissante aux utilisateurs de téléphones Samsung pour la première fois - la possibilité d'accéder à ChatGPT via l'assistant vocal natif de l'appareil. Tous les utilisateurs de Bixby peuvent désormais parler et entendre les réponses de ChatGPT via les lunettes Lucyd connectées à leur appareil Samsung, ou sur l'appareil lui-même. La société estime que cet accès transparent et contrôlé par la voix à de nouvelles fonctions d'IA soutiendra de nombreux nouveaux utilitaires pour les utilisateurs de téléphones et de tablettes Samsung, tels que des traductions en temps réel et des capacités de recherche détaillées sur presque tous les sujets", ajoute Tekcapital. Tekcapital possède 5,2 millions d'actions d'Innovative Eyewear.

----------

JLEN Environmental Assets Group Ltd - fonds d'investissement dans les infrastructures environnementales - Refinancement de facilités de trois ans, fournissant une facilité de crédit renouvelable multidevise de 200 millions de livres sterling avec une facilité accordéon non engagée d'un montant maximum de 30 millions de livres sterling. "Dans l'ensemble, cela permet d'augmenter la capacité de financement de 30 millions de livres sterling par rapport à la facilité précédente", ajoute JLEN. Le financement est considéré comme un prêt lié au développement durable.

----------

Mineral & Financial Investments Ltd - société d'investissement axée sur le secteur des ressources naturelles - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars, à la fin du troisième trimestre, a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente, passant de 22,5 pence à 26,0 pence. "Le trimestre a été difficile, ce qui, selon nous, est dû à l'inflation des coûts et aux hausses d'intérêts qui maintiennent la rentabilité du secteur minier sous pression et les niveaux d'évaluation sous contrôle. Les prix des matières premières ont augmenté en partie en raison de la croissance économique positive continue au niveau mondial, mais aussi, à notre avis, parce que l'inflation a augmenté les coûts d'équilibre pour la plupart des entreprises de ressources naturelles", ajoute le rapport.

----------

Jadestone Energy PLC - Société pétrolière et gazière en amont axée sur l'Asie-Pacifique - La production depuis le début de l'année s'élève en moyenne à environ 17 200 barils d'équivalent pétrole par jour, soit une hausse de 50 % par rapport à l'année précédente. La production au second semestre devrait augmenter de manière significative, avec le démarrage de la production du projet Akatara. L'entreprise ajoute : "Comme indiqué précédemment, la partie inférieure de l'échelle des prix devrait augmenter de façon significative : "Comme indiqué précédemment, le bas de la fourchette des prévisions de production de 20 à 22 000 bep/j pour 2024 reste le résultat le plus probable.

----------

Empyrean Energy PLC - développeur de pétrole et de gaz avec des projets en Chine, en Indonésie et aux États-Unis - N'a pas encore foré le prospect Topaz et ne remplit pas les conditions pour poursuivre la coopération sur le bloc 29/11 au large de la Chine. Afin de procéder à la deuxième phase dans le bloc, elle devait forer Topaz avant le 12 juin. Le rapport ajoute : "Au cours de l'année 2023, Empyre "Au cours de l'année 2023, Empyrean a fait appel à LAB Energy Advisors (Londres) afin d'élargir la portée des alternatives possibles de partage des risques et des opportunités d'affermage pour la zone d'intérêt Topaz. Malgré le vif intérêt suscité par la valeur technique du gisement Topaz, aucun accord d'affermage n'a été conclu à la date d'aujourd'hui. Empyrean a soumis à CNOOC une demande d'extension pour le bloc 29/11. La société fera une nouvelle annonce si sa demande d'extension est acceptée".

----------

Bivictrix Therapeutics PLC - société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies anticancéreuses - note le "profil d'innocuité convaincant" de l'offre BVX001 dans les modèles précliniques. Les résultats soutiennent la progression vers les études cliniques. Tiffany Thorn, PDG, ajoute : "Le besoin de thérapies plus efficaces pour traiter la leucémie myéloïde aiguë est évident et les thérapies AML actuellement approuvées sont associées à des effets secondaires gravement toxiques, y compris des infections et des septicémies potentiellement fatales, ce qui limite leur utilisation à des patients plus jeunes et en meilleure forme."

----------

Par Eric Cunha, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.