Dialog Axiata PLC et ses filiales fournissent des services de communication, tels que des services mobiles, fixes, à large bande, des services de passerelle internationale ; des services d'infrastructure de télécommunication, tels que des services d'infrastructure de tour et de transmission ; des médias, tels que des services de télévision numérique basés sur des médias multiples - satellite, câble, terrestre ; des services numériques, y compris, mais sans s'y limiter, le commerce numérique mobile et le commerce électronique ; les paiements électroniques, y compris les paiements mobiles ; la santé numérique, l'éducation, la navigation et les services d'entreprise et les services financiers ; des solutions logicielles, des services de centre de données, des services de main-d'œuvre, la fourniture de technologies de l'information et des activités d'investissement en capital-risque. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et à large bande, et la télévision. La société dessert divers secteurs, notamment la banque, la finance et l'assurance, la construction et l'immobilier, le gouvernement, l'agriculture et la pêche, ainsi que les loisirs et l'alimentation.

Secteur Services de télécommunications sans fil