Dialog Semiconductor : Crédit Suisse relève son objectif

07/10/2020 | 10:44

Dialog Semiconductor s'attend à ce que son CA pour le troisième trimestre 2020 se situe approximativement à 386 millions de dollars, au-dessus de la borne haute de sa fourchette 340/380 millions.



Crédit Suisse souligne que cette prévision est bien supérieure à la sienne et à celle du consensus (365 millions de dollars et 363 millions de dollars). Le groupe s'attend à ce que cette tendance se poursuive au quatrième trimestre.



' Nous augmentons nos prévisions 2020/21/22 pour les ventes de 3-4% et l'EBIT de 6-10%. Nous pensons que DLG peut fournir un BPA de 3,90 $ en 2022 '.



Crédit Suisse relève son objectif de cours à 51,5 E (contre 49,0 E) et confirme son conseil de ' surperformance ' sur la valeur.



' Pour le 4ème trimestre 2020, nous attendons des ventes de 364 millions de dollars (-6% par rapport au trimestre précédent, -4% par rapport à l'année précédente '.



