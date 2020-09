Dialog Semiconductor : Crédit Suisse reste à 'surperformance'

15/09/2020 | 10:50

Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Dialog Semiconductor avec un objectif de cours ajusté de 51 à 49 euros, dans le sillage de prévisions de profit opérationnel réduites de 3% pour 2021 et de 2% pour 2022.



Le broker remonte ses estimations de ventes et de profit opérationnel pour 2020 de 1%, du fait de plans vigoureux pour l'iPhone au second semestre, mais laisse ses prévisions de ventes 2021 et 2022 inchangées, et prend en compte la force récente de l'euro face au dollar.



'Dialog Semiconductor demeure en voie d'une reprise de la croissance à partir du second semestre 2021', juge Crédit Suisse qui attend des ventes de 1,44 milliard de dollars et un BPA de 3,70 dollars en 2022, et considère la valorisation comme 'attractive'.



