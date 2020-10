Dialog Semiconductor : Oddo BHF relève sa cible

07/10/2020 | 11:03

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Dialog Semiconductor avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 54 euros, soulignant qu''après avoir bien sous-performé en septembre, le titre est toujours bon marché'.



Le bureau d'études note que le groupe s'attend à ce que son CA pour le troisième trimestre 2020 se situe vers 386 millions de dollars, au-dessus de la borne haute de sa fourchette 340/380 millions et 5,5% au-dessus du niveau du consensus.



Ajoutant que Dialog Semiconductor 's'attend à continuer de bénéficier de la dynamique positive de la demande au cours du quatrième trimestre 2020', Oddo BHF relève ses prévisions de 13% sur 2020 et 5% sur 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.