Dialog Semiconductor : La valeur du jour en Europe - Renesas offre une prime de 20% pour racheter DIALOG SEMICONDUCTOR

L’action Dialog Semiconductor bondit de 16,54% à 65,40 euros, légèrement sous le prix proposé pour son rachat par le fabricant japonais de semi-conducteurs, Renesas : 67,50 euros en numéraire. Sur cette base, Dialog Semiconductor est ainsi valorisé 4,9 milliards d’euros, ce qui représente une prime de 20,3% par rapport à la clôture de vendredi. Le secteur des semi-conducteurs n'a cessé de se concentrer ces dernières années. En 2020, l'opération la plus emblématique a été le rachat par Nvidia du concepteur de puces ARM à Softbank pour 40 milliards de dollars.



Selon Bloomberg, STMicroelectronics s'était aussi intéressé à Dialog Semiconductor, mais l'offre de Renesas aurait été plus généreuse.



Selon UBS, Dialog Semiconductor réalise plus de 40% de ses ventes dans des semi-conducteurs pour les mobiles, notamment les puces chargées de gérer la consommation électrique, et elle est particulièrement exposée à Apple. L'analyste pense que cet accord souligne à la fois l'importance des puces gérant la consommation électrique et de la connectivité à basse consommation pour les futures applications destinées à l'automobile et à l'industrie.



Renesas évalue les synergies de revenus à 200 millions de dollars grâce notamment à des ventes croisées et les économies opérationnelles à 125 millions de dollars. Le premier objectif est attendu dans les 4 à 5 ans et le second dans les 3 ans après la finalisation de la transaction. L'opération est relutif au niveau de la marge brute.



"La transaction que nous avons annoncée aujourd'hui représente notre prochaine étape importante pour catapulter le plan de croissance de Renesas afin de réaliser des bénéfices stratégiques et financiers substantiels, suite à nos précédentes acquisitions", a déclaré Hidetoshi Shibata, Président et directeur général de Renesas. "Dialog a une forte culture de l'innovation ainsi que d'excellentes relations avec ses clients et dessert des secteurs en pleine croissance, notamment l'Internet des objets, l'industrie et l'automobile".



La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être conclue d'ici la fin de 2021. " Étant donné la petite taille de Dialog et la fragmentation du marché des applications semi-conducteurs pour les secteurs automobile et industriel, nous pensons que le risque antitrust est probablement relativement faible " a commenté UBS.