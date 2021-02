Mariage à 4,9 milliards d'euros dans les semi-conducteurs

Francfort (awp/afp) - Le groupe japonais de semi-conducteurs Renesas va acquérir son concurrent germano-britannique Dialog, en passe de réduire sa dépendance à son principal client Apple, pour 4,9 milliards d'euros (5,3 milliards de francs suisses), ont indiqué lundi les entreprises.

Renesas va payer d'ici la fin de l'année 67,50 euros en liquide par action du groupe germano-britannique, soit 20% de plus que le cours de clôture vendredi, dans le cadre de cette transaction approuvée par les directoires des deux entreprises, selon un communiqué.

Les deux groupes, qui fabriquent notamment des composants pour le secteur automobile et les objets connectés, collaborent depuis de nombreuses années.

L'annonce intervient alors que le secteur est sous pression en raison d'une pénurie internationale de semi-conducteurs qui freine la production automobile mondiale.

Dialog était surtout connu pour fournir Apple en puces spécialisées: en 2017 et 2018, le géant américain représentait encore 75% des revenus de l'entreprise. C'est à cette époque que le fabricant des iPhones a annoncé reprendre en main la production de ces composants, entrainant une chute du cours boursier de Dialog et des interrogation sur l'avenir de l'entreprise.

Apple a finalement racheté en 2018 une partie de Dialog, représentant 16% du personnel; les deux entreprises ont également signé un contrat sur 300 millions euros de vente en trois ans.

Dialog tente depuis lors de se diversifier en multipliant les clients, et à travers des acquisitions. La direction veut réduire sa "dépendance" à Apple, qui ne devrait plus représenter que 25% des ventes d'ici 2023, a affirmé lors d'une conférence de presse en ligne Hidetoshi Shibata, le patron de Renesas.

"C'est une des raisons pour lesquelles nous étions principalement intéressés par Dialog", a-t-il ajouté alors que Jalal Bagherli, patron de Dialog s'est félicité d'une "bonne exécution de la stratégie de diversification".

"Combiner Renesas et Dialog va élargir la base de clients du groupe réuni et permettre une croissance supplémentaire", ont fait valoir les deux entreprises.

Parmi les vecteurs de développement: le secteur automobile et ses besoins grandissants de semi-conducteurs pour équiper les voitures électriques et de plus en plus connectées, ainsi que les objets connectés.

Les deux dirigeants prévoient une hausse de 200 millions de dollars des ventes et à terme 125 millions de dollars d'économies par an grâce à des synergies.

Bond en Bourse

Renesas compte financer l'achat, qui revient à 616 milliards de yens, par un crédit bancaire de jusqu'à 735 milliards ou l'émission de nouvelles actions.

Renesas a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 718 milliards de yens (5,6 milliards d'euros) et compte près de 19.000 employés.

Dialog a affiché en 2019 un chiffre d'affaires de 1,42 milliards de dollars et compte 2.300 employés dans le monde.

Si son siège juridique se trouve à Londres, le centre administratif de l'entreprise est situé près de Stuttgart.

A la Bourse de Francfort, le titre de Dialog, coté en Allemagne mais exclu des indices TecDax et MDax, était en hausse de près de 16,6% à 65,46 euros vers 11H10 GMT, au-dessus de son niveau de 2017.

L'acquisition doit encore être approuvée par les actionnaires, qui doivent vendre leurs titres, ainsi que les autorités de la concurrence.

Né en avril 2010 de la fusion de Renesas Technology et de NEC Electronics, une filiale semi-conducteurs de NEC, Renesas Electronics s'est trouvé confronté à de graves difficultés en raison de la crise financière de 2008-2009 puis du séisme au Japon du 11 mars 2011, qui avait mis en péril une de ses plus importantes usines.

La compagnie avait été sauvée à l'automne 2013 par l'intervention d'un fonds semi-public japonais. Après d'importantes restructurations, elle a renoué avec les bénéfices au cours de l'exercice 2014/2015 et a même réalisé plusieurs acquisitions dont en 2018 celle de la société américaine Integrated Device Technology (IDT) pour 6,7 milliards de dollars.

