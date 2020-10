Petit regain d'espoir pour la saison des résultats en Europe

La période des publications de résultats trimestriels en Europe devrait une nouvelle fois refléter la brutalité de la crise du coronavirus mais la chute des profits pourrait bien être un peu moins forte qu'attendu il y a quelques semaines.

Les analystes financiers anticipent une chute de 38% sur un an des profits des entreprises de l'indice Stoxx 600 selon les dernières données Refinitiv I/B/E/S, alors qu'ils tablaient il y a deux semaines sur un recul de 40%.

Un léger mieux qui confirme la tendance à l'amélioration progressive des résultats après la chute de 50,8% enregistrée au deuxième trimestre.

Les chiffres d'affaires, eux, devraient avoir diminué de 12,3% sur juillet-septembre (et de 8% seulement en excluant le secteur de l'énergie), après -20,1% sur avril-juin.

"La dynamique des bénéfices s'améliore", constatent les stratèges de Barclays dans leur dernier point mensuel. "La saison des publications du troisième trimestre devrait confirmer que les résultats ont touché un point bas et se trouvent au milieu d'un cycle de reprise."

Le consensus n'attend toutefois un retour à la croissance des bénéfices du Stoxx 600 que pour le premier trimestre de l'an prochain.

Les toutes premières publications sont encourageantes: mercredi, le distributeur britannique Tesco et le fabricant allemand de semi-conducteurs Dialog Semiconductor ont vu leurs résultats salués par le marché. Le premier gagnait 2,1% à Londres en milieu de matinée et le second 2,01% au même moment à Francfort.

Tesco a limité à 15,6% la baisse de son bénéfice d'exploitation courant sur le premier semestre clos fin août de son exercice décalé et Dialog Semiconductor a présenté un chiffre d'affaires trimestriel préliminaire supérieur à sa propre fourchette de prévisions.

(Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)