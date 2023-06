DiaMedica Therapeutics Inc. : Oppenheimer passe de neutre à achat

DiaMedica Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement de traitements pour les maladies rénales, telles que les accidents ischémiques cérébraux aigus (AIS) et les maladies rénales chroniques (CKD). Le produit phare de la société, le DM199, est une forme recombinante (synthétique) active de la kallikréine-1 tissulaire humaine (KLK1) pour le traitement de l'AIS et de la maladie rénale chronique, y compris la néphrosclérose hypertensive (hypertension). La KLK1 est une sérine protéase (protéine) qui joue un rôle dans la régulation de divers processus physiologiques, notamment le flux sanguin, l'inflammation, la fibrose, le stress oxydatif et la neurogenèse, par le biais d'un mécanisme moléculaire qui augmente la production d'oxyde nitrique et de prostaglandine. Elle a également identifié un traitement potentiel des maladies inflammatoires, le DM300, qui en est au premier stade de développement préclinique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale