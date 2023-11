Diamond Estates Wines & Spirits Inc. a annoncé, par l'entremise de sa division commerciale, Trajectory Beverage Partners, le renforcement de ses activités dans l'Ouest canadien. La société a conclu une entente de collaboration commerciale avec Renaissance Wine Merchants Ltd. afin d'accroître les capacités de chacune des parties au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. En vertu de cette entente, Trajectory Beverage Partners et Renaissance ont convenu de gérer leurs forces de vente dans l'Ouest sous la direction de Renaissance pour la vente et la commercialisation de tous les produits de boissons alcoolisées que Trajectory Beverage Partners représente actuellement ou pour lesquels elle obtiendra une représentation dans le territoire.

Cette collaboration vise à tirer parti de l'expertise et des ressources des deux sociétés pour offrir aux fournisseurs une gamme de services plus complète et plus compétitive. L'équipe de direction de Renaissance combinera les forces de vente des deux parties et dirigera une équipe renforcée en étroite collaboration avec les activités nationales de Trajectory auprès des fournisseurs. L'accord entre en vigueur le 13 novembre 2023 pour une période initiale de six mois et se renouvelle automatiquement pour des périodes subséquentes de six mois, à moins qu'il ne soit annulé conformément à ses modalités. En plus de l'accord, les deux entreprises ont signé un protocole d'entente par lequel elles acceptent de discuter de l'opportunité d'un regroupement de Trajectory Beverage Partners et de Renaissance Wine Merchants.

Les premières conversations menées à ce jour confirment que les deux sociétés partagent des missions et des valeurs fondamentales visant à obtenir des résultats supérieurs pour leurs clients, leurs employés, leurs parties prenantes et leurs actionnaires. Une fusion potentielle créerait des synergies importantes et améliorerait la position et la portée de l'entreprise nationale combinée. La société continuera à informer les parties prenantes de l'évolution de l'accord et des discussions entre les parties concernant un éventuel regroupement d'entreprises.

En outre, conformément aux termes de l'accord, Trajectory Beverages Partners peut également exercer une option de vente avant le 1er mai 2024 pour vendre son activité d'agence sur le territoire à Renaissance (l'"option de vente"). Le prix d'achat serait déterminé selon une formule qui tient compte de la marge brute de suivi et des revenus de missions, prix d'achat que la Société estime actuellement être un montant compris entre 3 et 4 millions de dollars. Il convient de noter qu'il ne s'agit que d'une estimation, que le prix d'achat ne peut être déterminé avec certitude à l'heure actuelle et qu'il n'y a aucune garantie que le prix d'achat réel se situera dans les limites de cette estimation.