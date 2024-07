Diamond Hill Investment Group, Inc. a annoncé la nomination de Gordon Fowler en tant qu'administrateur. M. Fowler sera l'un des six administrateurs indépendants du conseil d'administration de la société, qui en compte sept, et siégera au comité d'audit, au comité de rémunération et au comité de nomination et de gouvernance. M. Fowler possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, où il a exercé diverses fonctions.

Il a occupé de nombreuses fonctions pendant 20 ans au sein de Glenmede Corporation et de Glenmede Trust Company, dont la dernière en date est celle de PDG et de président de Glenmede. M. Fowler a commencé sa carrière en 1981 chez J.P. Morgan Chase, où il a occupé diverses fonctions avant de devenir directeur des investissements de la J.P. Morgan Private Bank. Il siège actuellement aux conseils d'administration de la Jeffrey Company, du Curtis Institute of Music et du Princeton Theological Seminary.

M. Fowler est titulaire d'une licence en économie politique africaine de l'université Brown et d'un master en statistiques et recherche opérationnelle de la Stern School of Business de l'université de New York.