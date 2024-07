Diamond Offshore Drilling, Inc. fournit des services de forage en mer. La société fournit des services de forage contractuels au secteur de l'énergie dans le monde entier avec une flotte d'environ 13 plates-formes de forage offshore, composée de quatre navires de forage en propriété, de sept plates-formes semi-submersibles en propriété et de deux plates-formes gérées. La société fournit également des services de gestion et de marketing. Elle fournit des services de forage en mer à une clientèle composée de compagnies pétrolières et gazières indépendantes et de compagnies pétrolières publiques. La flotte de la société lui permet d'offrir des services sur le marché des plates-formes flottantes dans le monde entier. Les principaux marchés pour ses services de forage en mer sont le golfe du Mexique, y compris les États-Unis et le Mexique, le Canada, l'Amérique du Sud, principalement au large du Brésil, l'Australie et l'Asie du Sud-Est, l'Europe, principalement au large du Royaume-Uni, l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, et la Méditerranée. Ses plates-formes semi-submersibles comprennent Ocean Apex, Ocean Onyx, Ocean Valiant et Ocean Patriot.

