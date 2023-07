Diamond Power Infrastructure Limited est un fabricant indien d'équipements de transmission d'énergie. La société fabrique et vend des conducteurs, des câbles et des tours de transmission. La société opère dans le secteur de la transmission et de la distribution d'électricité (T&D). Elle conçoit et fabrique une gamme d'équipements de transmission d'énergie qui comprend des conducteurs, des câbles d'énergie (HV, LV et UHV) et des tours de transmission. Le portefeuille de produits de la société comprend des câbles d'énergie et de commande, des câbles MT et THT, des conducteurs et des tours de transmission. Ses produits pour conducteurs de transmission et de distribution comprennent, entre autres, des fils-tiges en aluminium de qualité EC, des fils-tiges en alliage d'aluminium, des conducteurs tout aluminium (AAC), des conducteurs tout alliage d'aluminium (AAAC), des conducteurs en aluminium renforcés d'acier (ACSR), des conducteurs en alliage d'aluminium renforcés d'acier (AACSR), et des conducteurs en alliage d'aluminium renforcés (ACAR). La filiale à 100 % de la société est Diamond Power Global Holdings Limited.

Secteur -