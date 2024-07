Le prix moyen non couvert réalisé par le producteur américain de pétrole et de gaz Diamondback Energy pour le gaz naturel était de 10 cents par millier de pieds cubes (MCP) au cours du deuxième trimestre, a déclaré la société dans une déclaration réglementaire jeudi.

Les prix du gaz naturel ont chuté au cours du trimestre rapporté, pénalisés par des prévisions de demande plus faibles, une production élevée et des stocks excédentaires, les prix du gaz étant devenus négatifs à plusieurs reprises depuis le début de l'année, en particulier au Texas, en Arizona et en Californie.

Les prix négatifs indiquent qu'il y a trop d'électricité ou de gaz produit dans une région.

Séparément, APA Corp, un concurrent plus petit, a déclaré jeudi qu'il avait réduit sa production de gaz naturel d'environ 78 millions de pieds cubes par jour (Mpi3/j) au cours du deuxième trimestre en raison de la faiblesse des prix.

La société a également réduit sa production de 7 600 barils par jour de liquides de gaz naturel au cours du trimestre, principalement en raison de la réduction volontaire de la production de gaz.

APA a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les prix du gaz naturel aux États-Unis atteignent en moyenne 30 cents par mètre cube au cours du deuxième trimestre.

Au premier trimestre, APA avait réduit sa production de gaz naturel d'environ 35 millions de pieds cubes par jour en raison de la faiblesse des prix. (Reportage de Vallari Srivastava à Bengaluru ; Rédaction de Mohammed Safi Shamsi)