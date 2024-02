Le producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mardi, aidé par une forte production de pétrole et de gaz.

La production de pétrole brut aux États-Unis est en hausse, les entreprises ayant amélioré leur efficacité en se concentrant sur les sites les plus prometteurs et en creusant des puits horizontaux plus longs pour maximiser le contact avec les roches pétrolifères.

La société a annoncé une production de 462 600 barils équivalent pétrole par jour (bepd) pour le quatrième trimestre, contre 391 402 bepd pour le trimestre précédent.

L'augmentation de la production a permis de compenser la baisse des prix. Le prix moyen non couvert réalisé pour le pétrole est tombé à 76,42 dollars par baril, contre 80,37 dollars par baril l'année dernière.

La société prévoit une production de 458 000 à 464 000 boepd pour le premier trimestre.

La société basée à Midland, au Texas, a déclaré un bénéfice net ajusté de 4,74 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,66 dollars par action, selon les données de LSEG. (Reportage de Sourasis Bose à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)