Diamondback Energy et Endeavor Energy finalisent une fusion pour créer une société évaluée à 50 milliards de dollars -Wall Street Journal

Les sociétés Diamondback Energy et Endeavor Energy Resources, rivales dans la région du Permien, sont sur le point de finaliser une fusion qui créerait une société pétrolière et gazière pouvant être évaluée à plus de 50 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal dimanche. (Reportage de Utkarsh Shetti à Bengaluru ; Rédaction de Josie Kao)