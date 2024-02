(.)

12 février (Reuters) - Diamondback Energy a annoncé lundi le rachat d'Endeavor Energy Resources, le plus grand producteur non coté de pétrole et de gaz du bassin Permien, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'environ 26 milliards de dollars, dette comprise.

L'opération s'inscrit dans un contexte de vague de consolidation dans cette zone prolifique des Etats-Unis qui s'étend sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique.

La transaction la plus importante dans le bassin Permien a eu lieu l'an dernier avec le rachat pour 60 milliards de dollars de Pioneer Natural Resources par Exxon Mobil.

L'acquisition d'Endeavor Energy Resources par Diamondback Energy va donner naissance au troisième producteur de pétrole et de gaz de la région, derrière Exxon et Chevron, ce dernier ayant par ailleurs annoncé récemment l'acquisition de PDC Energy pour 7,6 milliards de dollars.

Le nouvel ensemble aura une capacité de pompage de 816.000 barils d'équivalent pétrole par jour et devrait permettre de réaliser des synergies annuelles de 550 millions de dollars, soit une valeur nette de plus de trois milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Diamondback prévoit de conclure l'opération au quatrième trimestre et ses actionnaires devraient détenir 60,5% du nouvel ensemble, le solde revenant aux actionnaires d'Endeavor.

Les activités d'Endeavour dans le bassin Permien s'étendent sur 1.416 kilomètres carrés. Fitch Ratings estimait en novembre, que la société devrait générer environ un milliard de dollars de flux de trésorerie disponible cette année. (Rédigé par Seher Dareen à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)