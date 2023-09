Le producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy a formé une nouvelle coentreprise avec la société de capital-investissement Five Point Energy LLC afin de créer un réseau d'infrastructures hydrauliques dans le bassin de Midland, qui fait partie de la région pétrolifère de Permian, au Texas.

La coentreprise, Deep Blue Midland Basin LLC, vise à créer une plateforme de gestion durable de l'eau produite, ont déclaré les deux entreprises lundi. L'eau produite est ce qui sort d'un puits avec le pétrole brut lors de la production pétrolière.

"Nous avons passé près d'une décennie à construire une plateforme d'infrastructure d'eau différenciée dans le bassin Midland, et nous pensons que le moment est venu de monétiser cette activité tout en conservant un potentiel significatif grâce à notre participation au capital", a déclaré Kaes Van't Hof, président et directeur financier de Diamondback, dans un communiqué.

Diamondback conservera une participation de 30 % dans la nouvelle entreprise commune. Elle a reçu un paiement initial de 500 millions de dollars de la part de Five Point et peut prétendre à d'autres recettes en espèces par le biais de compléments de prix basés sur les performances au cours des 24 prochains mois.

Five Point et Diamondback prévoient également d'apporter collectivement 500 millions de dollars de capitaux propres pour financer de futurs projets de croissance et des acquisitions.