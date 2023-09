Viper Energy Partners, une filiale de Diamondback Energy, a déclaré mardi qu'elle allait acquérir certains intérêts miniers et redevances dans le bassin permien auprès d'affiliés de Warwick Capital Partners et de GRP Energy Capital, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'environ 1 milliard de dollars.

Viper paiera 750 millions de dollars en espèces et environ 9,02 millions d'unités ordinaires, ce qui valorise l'opération à environ 1,05 milliard de dollars, selon la dernière perte de Viper. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Shweta Agarwal)