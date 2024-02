Diana Shipping Inc. est un fournisseur mondial de services de transport maritime basé en Grèce. La société se spécialise dans la propriété et l'affrètement coque nue de navires de vrac sec. La flotte opérationnelle de la société se compose de 40 navires de vrac sec, dont 4 Newcastlemax, 11 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 8 Panamax et 6 Ultramax. La capacité de charge combinée de sa flotte est d'environ 4,7 millions de tonnes de port en lourd (tpl) avec un âge moyen pondéré de 10,16 ans. La flotte de la société est gérée par sa filiale à 100 % Diana Shipping Services S.A. et sa coentreprise 50/50 établie avec Wilhelmsen Ship Management, nommée Diana Wilhelmsen Management Limited.

Secteur Frêt maritime et logistique