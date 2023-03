Dianomi déclare que deux cofondateurs ont démissionné de leurs fonctions au sein du conseil d'administration et de la direction.

(Alliance News) - Dianomi PLC a annoncé mercredi que deux de ses cofondateurs, Raphael Queisser et Cabell De Marcellus, se sont retirés du conseil d'administration et de leurs fonctions de directeur de l'exploitation et de directeur de la technologie, respectivement, avec effet immédiat.

Rupert Hodson, directeur général, reste donc le seul cofondateur de la plateforme de publicité numérique basée à Londres à siéger au conseil d'administration.

M. Dianomi a décrit Queisser et De Marcellus comme ayant joué un rôle "essentiel" dans le soutien de l'entreprise, qui fête cette année son 20e anniversaire.

Les deux cofondateurs sortants continueront à soutenir l'entreprise en tant que conseillers du PDG Hodson, tout en restant des actionnaires "importants et solidaires".

La société a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de nommer de nouveaux directeurs aux postes de directeur de l'exploitation et de directeur technique, car ces responsabilités seront assurées par les ressources internes existantes.

"Je pense que l'entreprise est très bien positionnée pour continuer à croître et à réussir dans les années à venir. Je tiens à remercier toute l'équipe pour son travail acharné, son dévouement et son soutien. Je ne doute pas que, sous la direction de Rupert, le groupe ira de succès en succès", a déclaré M. De Marcellus.

Hodson a ajouté : "Notre mission reste d'être le premier fournisseur de publicité contextuelle dans les secteurs des services financiers, des affaires et du style de vie, et nous sommes impatients de continuer à développer Dianomi pour le bénéfice de toutes nos parties prenantes et de nos actionnaires".

Les actions de Dianomi n'étaient pas négociées à 82,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

