Dianomi PLC est une société basée au Royaume-Uni qui propose des services de publicité numérique aux secteurs des affaires, de la finance et du style de vie. La société permet aux marques de diffuser des publicités natives auprès d'un public ciblé sur les sites web de bureau et mobiles, les applications mobiles et tablettes d'éditeurs de premier plan. Elle fournit à plus de 350 annonceurs, dont des entreprises de premier ordre telles qu'abrdn, Invesco et Charles Schwab, un accès à une audience internationale de plus de 400 millions d'appareils par mois grâce à ses partenariats avec plus de 300 éditeurs de premier plan, dont des entreprises de premier ordre telles que Reuters, CNN Business et WSJ. Les filiales de la société comprennent Dianomi Inc et Dianomi PTY.

Secteur Publicité et marketing