Dianthus Therapeutics, Inc, anciennement Magenta Therapeutics, Inc, est une société de biotechnologie au stade clinique qui se consacre à la conception et à la mise à disposition d'anticorps monoclonaux. L'anticorps principal de la société, DNTH103, est conçu avec une demi-vie prolongée, une puissance améliorée et une grande sélectivité pour la seule protéine active du complément C1s qui est à l'origine de la pathologie, ce qui permet des injections sous-cutanées auto-administrées moins fréquentes et plus pratiques. Le DNTH103 est un anticorps monoclonal expérimental à action prolongée, conçu pour inhiber puissamment et sélectivement la forme active de C1s, une cible cliniquement validée dans la voie classique du complément. Comme la voie classique joue un rôle important dans la pathologie de toute une série de maladies neuromusculaires, le DNTH103 a le potentiel d'être un pipeline dans un produit débutant avec la myasthénie grave généralisée (gMG), la neuropathie motrice multifocale et la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale