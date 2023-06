DiaSorin, Consob amende de 100 000 euros ; Ad Rosa suspendue

(Alliance News) - DiaSorin Spa a annoncé lundi que la Commission nationale des entreprises et de la bourse a appliqué une amende administrative à la société pour la violation présumée des obligations de divulgation en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du "Règlement MAR", et une autre amende à l'administrateur délégué Carlo Rosa.

La sanction appliquée à la société se réfère aux informations divulguées au marché avec les communiqués de presse publiés par DiaSorin elle-même le 10 mars 2020 et le 7 avril 2020 concernant l'achèvement des études pour le lancement, respectivement, d'un test moléculaire et d'un test sérologique pour le diagnostic et l'identification de la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2, informations que - selon le prospectus de la Consob - la société aurait dû classer comme privilégiées.

La Consob a infligé à la société une amende de 100 000 euros, et au directeur général une amende de 20 000 euros. La "sanction administrative accessoire obligatoire qui en découle" consiste en "l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration, de gestion et de contrôle de sociétés cotées en bourse, pendant deux mois".

En ce qui concerne la décision de la Consob, la société souligne que, pendant la période de référence, son comportement "a été cohérent avec le passé, en ce sens que le développement de nouveaux produits n'a jamais été traité comme une information privilégiée, et qu'il est conforme au comportement de tous les autres opérateurs de diagnostic sur le marché européen, tenus de se conformer au règlement MAR, qui n'ont pas non plus classé comme privilégiées les informations relatives au lancement de tests de diagnostic pour le Covid 19 contenues dans leurs communiqués de presse publiés au cours de la même période".

La société rappelle également que Carlo Rosa n'est pas accusé d'avoir acheté ou vendu des actions de DiaSorin, ni d'avoir, même indirectement, agi ou sollicité d'autres personnes pour qu'elles agissent sur les titres de la société de manière illicite.

DiaSorin déclare qu'elle contestera les deux mesures de sanction devant la cour d'appel compétente de Milan afin d'obtenir leur annulation.

Avec le recours dans l'intérêt de l'administrateur délégué, il sera également demandé la suspension immédiate de l'efficacité de la sanction administrative accessoire disqualifiante.

En tout état de cause, le conseil d'administration confirme que le système de gouvernance et de délégation adopté par la société est apte à garantir le plein fonctionnement de l'entreprise même pendant cette période de suspension.

"L'unanimité du conseil d'administration, estimant que la société a fonctionné dans le respect de la réglementation en vigueur, renouvelle sa totale confiance à son administrateur délégué et compte sur la conclusion rapide et positive de la procédure devant l'Autorité Judiciaire Ordinaire avec l'acceptation des recours proposés", a précisé la société.

DiaSorin a clôturé dans le rouge (1,9 %) lundi, à 97,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.