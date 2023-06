DiaSorin S.p.A. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de réactifs de diagnostic in vitro. Les produits sont utilisés dans le traitement des maladies infectieuses et virales, des pathologies thyroïdiennes, des cancers, etc. A fin 2022, le groupe dispose de 10 sites de production implantés en Italie, aux Etats-Unis (6), au Canada, en Allemagne et au Royaume Uni.