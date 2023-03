DiaSorin, la FDA approuve le test Simplexa pour distinguer le Covid de la grippe

(Alliance News) - DiaSorin Spa a annoncé vendredi avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine pour le test Simplexa Covid-19 & Flu A/B Direct.

Ce test détecte et différencie les virus de la grippe de type A et B et du SRAS-CoV-2, fournissant ainsi aux médecins les informations dont ils ont besoin pour déterminer le traitement le plus approprié pour leurs patients.

Simplexa, explique la société, est un test RT-PCR qui offre aux laboratoires une procédure de diagnostic simplifiée, puisqu'il peut être réalisé directement sur des écouvillons nasopharyngés, ne nécessite pas d'extraction d'échantillon ni de prétraitement, détecte les virus de la grippe de type A et B et du SRAS-CoV-2 en un peu plus d'une heure, et produit des résultats rapidement et facilement.

Ce projet a été financé en totalité ou en partie par des fonds fédéraux provenant du ministère de la santé et des services sociaux, de l'administration pour la préparation et la réponse stratégiques et de l'autorité pour la recherche et le développement biomédicaux avancés (Biomedical Advanced Research and Development Authority).

DiaSorin a clôturé en baisse de 1,5 % vendredi, à 105,70 euros par action.

