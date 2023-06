DiaSorin lance le test Liaison Brahms MR-proADM dans les pays acceptant le marquage CE

(Alliance News) - DiaSorin Spa a annoncé mardi le lancement de son nouveau test immuno-diagnostique Liaison Brahms MR-proADM dans tous les pays acceptant le marquage CE.

Ce test améliore la prise en charge des patients en aidant à évaluer la gravité de différentes maladies et le risque associé.

Le MR-proADM est un biomarqueur libéré au cours d'infections et d'inflammations systémiques qui, comme cela a été largement souligné dans la littérature et corroboré par diverses preuves cliniques, permet de stratifier le risque clinique, aidant le spécialiste à décider du niveau correct d'intensité des soins, maximisant ainsi la sécurité et l'adéquation des interventions pour le patient.

Le test complète l'évaluation clinique et d'autres résultats de laboratoire pour aider à la prise en charge de pathologies graves telles que le sepsis et le choc septique, les infections des voies respiratoires inférieures, les maladies rénales et les infections des voies urinaires.

"Le test, qui peut être utilisé sur les analyseurs CLIA de la famille Liaison, sera très utile dans les salles d'urgence et les unités de soins intensifs. En fait, le test est capable de soutenir le processus d'évaluation de l'urgence et donc de la nécessité d'une hospitalisation dès le poste de premiers secours. Dans les cas jugés moins graves, le test contribuera à la réduction des admissions en soins ordinaires et intensifs, avec une nette optimisation de l'utilisation des ressources", explique la société.

Nous sommes fiers d'annoncer le lancement du test Liaison Brahms MR-proADM, développé en partenariat avec Thermo Fisher Scientific, qui confirme une fois de plus notre capacité à proposer des tests spécialisés innovants à haute valeur clinique", a commenté Chen Even, Chief Commercial Officer de DiaSorin, "Nous sommes convaincus que ce nouveau test apportera une aide concrète à la définition de chemins cliniques toujours plus efficaces et à l'optimisation des ressources hospitalières".

Le cours de l'action de DiaSorin est en hausse de 0,1 %, à 97,44 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

