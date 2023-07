(Alliance News) - DiaSorin Spa a annoncé lundi le lancement de son nouveau test d'immuno-diagnostic Liaison Legionella Urinary Antigen dans tous les pays acceptant le marquage CE pour le diagnostic de la maladie du légionnaire, une pneumonie communautaire atypique potentiellement mortelle.

Les espèces de Legionella sont une cause fréquente de PAC, en particulier chez les patients nécessitant une hospitalisation. Une pneumonie à Legionella mal traitée peut s'aggraver rapidement et est associée à un taux de mortalité élevé. Ce dernier peut atteindre 40 à 80 % chez les patients immunodéprimés non traités, et tomber à 5 à 30 % lorsque le diagnostic permet une intervention thérapeutique appropriée.

Le nouveau test Liaison Legionella Urinary Ag améliore le diagnostic des pneumonies atypiques, en fournissant une indication de la présence de légionellose", explique la société.

Le test est effectué sur les analyseurs CLIA de la famille Liaison et "offre une solution hautement automatisée pour les laboratoires de microbiologie". Grâce à une méthode d'analyse simple, la légionellose peut être identifiée en seulement 35 minutes, ce qui permet un traitement antimicrobien rapide et ciblé.

L. pneumophila sg 1 est à l'origine de 50 à 80 % des cas de légionellose dans le monde. Les sérogroupes 4 et 6 et les espèces L. longbeachae, L. micdadei et L. bozemanii jouent un rôle tout aussi important dans le développement de la maladie et sont responsables de la plupart des cas restants non attribuables à L. pneumophila sg 1.

Le test Liaison Legionella Urinary Ag, grâce à sa conception innovante à "double antigène", est capable de détecter deux antigènes de Legionella - LPS et PAL -, ce qui améliore la sensibilité et la spécificité du résultat et permet aux professionnels de la santé d'identifier avec précision Legionella pneumophila et Legionella longbeachae.

"Le lancement de ce nouveau test confirme notre capacité à positionner DiaSorin en tant que spécialiste du diagnostic, fournissant des solutions innovantes à forte valeur clinique ", a commenté Chen Even, directeur commercial de DiaSorin.

"Nous sommes convaincus que notre nouveau test contribuera de manière significative à discriminer les agents étiologiques dans les cas où une pneumonie atypique est suspectée."

L'action de DiaSorin est en baisse de 0,6 %, à 93,22 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.