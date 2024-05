(Alliance News) - DiaSorin Spa a annoncé jeudi avoir reçu l'autorisation 510k de la Food and Drug Administration américaine pour le panel de pathogènes respiratoires NxTAG v2.

Ce panel mis à jour s'ajoute au portefeuille de multiplexage moléculaire en expansion de Diasorin, améliorant ainsi la facilité d'utilisation du test, a déclaré la société dans une note.

DiaSorin a collaboré avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui fait partie de l'Administration for Strategic Preparedness and Response au sein du ministère américain de la santé et des services sociaux, pour soutenir le développement et obtenir l'approbation de ce panel syndromique.

Ce projet a été financé en totalité ou en partie par des fonds fédéraux provenant du ministère de la santé et des services sociaux ; Administration for Strategic Preparedness and Response ; Biomedical Advanced Research and Development Authority.

L'action de DiaSorin a clôturé mercredi dans le vert, avec une hausse de 0,4 % à 101,55 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

