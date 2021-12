L'entreprise italienne DiaSorin prévoit une chute de 60 % de ses recettes liées au COVID-19 l'année prochaine.

La société italienne de diagnostic DiaSorin a prévu des ventes plus faibles pour 2022 et une chute de près de 60 % des revenus du COVID-19, le déploiement rapide des vaccins étant susceptible de maîtriser la pandémie et de réduire la demande de tests, ce qui a fait chuter les actions de plus de 11 %.

La crise sanitaire avait alimenté une croissance rapide de la division moléculaire de DiaSorin, qui représentait en 2020 29% des ventes.

Mais la société a déclaré jeudi que le chiffre d'affaires de 2022 devrait chuter de 2 % par rapport à l'année précédente, les revenus du COVID-19 diminuant à environ 150 millions d'euros (169,9 millions de dollars) contre environ 370 millions d'euros en 2021.

Les actions de DiaSorin ont chuté de plus de 11 % vendredi pour atteindre leur plus bas niveau depuis début juillet, les prévisions étant inférieures aux attentes des analystes.

La société prévoit une marge bénéficiaire de base ajustée - une mesure du bénéfice d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires - d'environ 35% pour 2022 et 38% pour 2025, contre environ 43% prévu pour 2021.

"Nous considérons que la marge d'EBITDA ajustée de 2022 est nettement inférieure à notre prévision actuelle (40%)", ont indiqué les analystes d'Intesa Sanpaolo dans une obligation.

Dans le but de stimuler son activité moléculaire et de compenser une baisse potentielle de la demande de tests COVID-19, DiaSorin a accepté d'acheter son rival américain Luminex Corp pour 1,8 milliard de dollars plus tôt cette année.

Jeudi, l'entreprise a prévu des synergies de coûts et de revenus liées à l'intégration d'environ 90 millions de dollars en 2025.

"Sur la base des objectifs financiers annoncés pour 2025, nous avons l'impression que l'intégration de Luminex pourrait s'avérer plus lente que prévu", ont déclaré les analystes d'Intesa Sanpaolo.

La situation pandémique de l'Italie était en voie de rétablissement, mais avec la nouvelle variante Omicron qui se propage rapidement dans le monde entier, le pays a prolongé l'état d'urgence COVID-19 et a de nouveau renforcé les mesures pour limiter la contagion.

Sans la contribution de COVID, DiaSorin prévoit une croissance des revenus d'environ 24 % pour 2022 et une croissance d'une année sur l'autre de 10 % pour 2022 à 2025.

La société a également déclaré qu'elle lancerait trois nouvelles plateformes de diagnostic moléculaire. (1 $ = 0,8832 euros) (Rapports de Mrinmay Dey à Bengaluru, Gianluca Semeraro à Milan ; Montage de Devika Syamnath et Jan Harvey)