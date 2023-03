Les bourses continuent de chuter ; Prysmian tire son épingle du jeu

(Alliance News) - Jeudi, la tendance baissière s'est poursuivie alors que les traders ont pesé les mouvements sur la politique monétaire agressive imminente et ont fait face à une autre journée chargée de résultats d'entreprises à Milan. Les commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, ont pesé sur les marchés cette semaine, avec des attentes de hausse des taux aux États-Unis et en Europe.

BlackRock Inc et Schroders PLC font partie de ceux qui évaluent la possibilité que les taux américains atteignent 6 %. Compte tenu de la robustesse du marché du travail et de l'inflation, "nous pensons qu'il y a une chance raisonnable que la Fed doive augmenter le taux des fonds fédéraux à 6 %, puis le maintenir à ce niveau pendant une période prolongée pour ralentir l'économie et ramener l'inflation à près de 2 %", a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe chez BlackRock, dans une note datée de mardi.

"Un taux terminal de 6 % n'est plus à exclure", a déclaré Kellie Wood de Schroders PLC. "Il faut s'attendre à un large mouvement de vente sur les marchés australiens et asiatiques aujourd'hui, mené par le segment court, mais avec une sous-performance des taux américains."

Jeudi, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group - qui utilise également des contrats à terme basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 22 % de se situer dans la fourchette de 475/500 points de base. En revanche, la probabilité d'une hausse dans la zone des 500/525 points de base est de 78 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib a baissé de 1,2 % à 27 579,21 euros.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,6 %, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 0,8 % et le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,6 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap est en baisse de 1 % à 44 293,24, le Small-Cap est en baisse de 0,3 % à 30 529,68 et l'Italie Growth est dans le rouge de 0,2 % à 9 454,19.

Sur la liste principale, DiaSorin a chuté de 3,0% à 111,40 euros par action. Exane BNP estime un prix cible de 95,00 euros pour le titre.

Banca Generali - en baisse de 4,1% - a confirmé une croissance solide des volumes en février, en ligne avec le mois précédent. La collecte nette totale du mois s'est élevée à 442 millions d'euros, pour une valeur totale depuis le début de l'année de plus de 859 millions d'euros.

FinecoBank est également à la baisse, avec un cours à 15,61 euros et des résultats qui seront publiés mardi, soit une chute de 4,0 %.

Sur une note positive, Prysmian a progressé de 0,3% à 38,62 euros en attendant la publication des résultats plus tard dans la journée.

Du côté des valeurs moyennes, le conseil d'administration d'Acea - en baisse de 3,7% - a approuvé mercredi le projet de comptes consolidés au 31 décembre, qui se soldent par un bénéfice net de 279,7 millions d'euros, en baisse par rapport à 313,3 millions d'euros, "principalement en raison de l'effet de l'imposition extraordinaire sur les surprofits pour 38,5 millions d'euros", a précisé la société dans la note diffusée.

Le conseil d'administration d'Italmobiliare - en baisse de 0,4% - a examiné et approuvé mercredi les états financiers consolidés de la société et le projet d'états financiers jusqu'au 31 décembre 2022. Le conseil a proposé la distribution d'un dividende de 0,70 EUR par action, pour un montant total de 29,6 millions EUR, à partir du bénéfice de l'année, qui s'élève à 33,5 millions EUR.

Fincantieri, qui a également indiqué mardi avoir approuvé le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, fait état d'une perte pour l'année de 324 M EUR, contre 22 M EUR au 31 décembre 2021, après prise en compte de charges non récurrentes ou exceptionnelles de 238 M EUR, dont 164 M EUR sans impact sur la trésorerie. L'action se négocie en baisse de 5,1 %.

Parmi les contributeurs à la hausse, De' Longhi a progressé de 5,6%, renouant avec la croissance après quatre séances de baisse.

Dans les petites capitalisations, Sogefi progresse bien, de 2,9 % à 1,13 euro.

Le conseil d'administration de Pierrel - en hausse de 15% - a examiné et approuvé le projet de comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre, qui font apparaître un bénéfice net pour l'année d'environ 1,4 million d'euros, contre une perte nette d'environ 400 000 euros pour la même période l'année dernière.

D'autre part, Mondo TV a chuté de 4,8 pour cent à 4,8 EUR, prenant ses bénéfices après la récente vague haussière.

Sur le marché italien de la croissance, Finanza.tech a augmenté de 5,8 % pour atteindre 1,13 EUR, tandis qu'Estrima a progressé de 2,1 %.

Parmi les valeurs baissières, Casasold abandonne 3,1%, après un vert de 3,2% la veille.

En fin de liste, Health Italia a chuté de 4,2% à 1,0250 EUR après le gain le plus élevé de la séance de 0,5%.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,2 pour cent, le Nasdaq en hausse de 0,4 pour cent, tandis que le S&P 500 s'est redressé de 0,1 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0551 USD contre 1,0555 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre valait 1,1853 USD contre 1,1834 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 82,74 USD contre 82,38 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 815,18 USD l'once contre 1 817,47 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier de jeudi, à 1430 CET les demandes initiales d'allocations de chômage arrivent des États-Unis, tandis qu'entre 1730 CET et 1900 il y aura des ventes aux enchères du Trésor américain avec des obligations à 4 semaines, 8 semaines et 30 ans arrivant à échéance.

À 16h30 CET, ce sera le tour de l'EIA et des stocks de pétrole de Cushing.

Dans le calendrier des entreprises, les résultats d'Alerion, Autogrill, Azimut, Danieli & C, Leonardo, Prysmian et BPER Banca, entre autres, sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

