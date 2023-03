Les bourses en hausse à l'ouverture ; les banques dans le vert sur le Mib

(Alliance News) - Lundi, Milan a ouvert en territoire positif lors d'une journée calme en termes de données macroéconomiques mais mouvementée sur le front des résultats des entreprises à Piazza Affari, entraînant les autres cotations européennes, avec Francfort faisant mieux que tout le monde à l'ouverture avant les données sur les attentes des entreprises allemandes.

Ainsi, le FTSE Mib est en hausse de 1,4 % à 26 263,68, le Mid-Cap est en hausse de 0,7 % à 42 564,38, le Small-Cap est en hausse de 0,8 % à 29 750,56 et l'Italie Growth est en hausse de 0,5 % à 9 348,63.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 1,3 %, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,9 % et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 1,4 %.

Toutefois, les frictions au sein du système bancaire ne se sont pas apaisées. "La présidente de la BCE, Christine Lagarde, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de compromis entre la stabilité financière et la stabilité des prix, les craintes grandissent de voir la BCE sur le point de commettre une nouvelle erreur de politique, ce qui pourrait aggraver la situation, comme en 2008", a commenté Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Market.

"Au début d'une nouvelle semaine, les investisseurs et les marchés en général sont sans aucun doute beaucoup plus préoccupés par la santé des banques qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines, et la principale question est de savoir ce qui va se passer ensuite, étant donné que la capacité des banques centrales à se précipiter à la rescousse cette fois-ci est limitée par des niveaux d'inflation encore élevés. Les craintes d'un nouveau resserrement seront mises à l'épreuve plus tard dans la semaine, avec les dernières données rapides de l'IPC pour le mois de mars en Allemagne et dans l'UE, en mettant l'accent sur l'IPC de base.

Sur la liste principale de Piazza Affari, malgré la crise noire dans les banques ces dernières semaines, les banques se portent bien, avec UniCredit en hausse de 2,0 % et FinecoBank en hausse de 1,8 %.

Les grandes sociétés pétrolières sont également passées en territoire positif - comme le reste de la liste - avec Tenaris en hausse de 0,8 % et Eni en hausse de 0,3 %.

Unipol a augmenté de 1,3% après avoir annoncé vendredi qu'il avait approuvé ses comptes 2022, confirmant les chiffres préliminaires publiés en février, qui ont montré un bénéfice net de 866 millions d'euros, en hausse par rapport aux 796 millions d'euros de l'année précédente.

Banca Monte Paschi Siena - dans sa deuxième semaine sur le Mib - a grimpé de 6,4 pour cent après avoir annoncé jeudi que la présidente du conseil d'administration Patrizia Grieco avait démissionné lorsque son mandat a été renouvelé, après avoir pris un nouveau poste dans une autre société cotée.

DiaSorin a été la seule liste à baisser - de 0,4 pour cent - le jour où les comptes de la société sont attendus.

Sur le Mid-Cap, UnipolSai gagne 1,1% après avoir annoncé vendredi qu'il avait confirmé ses comptes préliminaires pour 2022, publiés en février, qui montraient un bénéfice net consolidé de 651 millions d'euros, en baisse par rapport aux 723 millions d'euros de l'année précédente.

Iren augmente de 0,2 %. Le conseil d'administration a également approuvé jeudi, en même temps que les résultats financiers de 2022, une mise à jour du plan industriel à l'horizon 2030, avec lequel la société "confirme la vision stratégique" mais "renforce les investissements", qui s'élèveront à 10,5 milliards d'euros au cours des huit prochaines années, soit une augmentation de 200 millions d'euros par rapport au plan 2021-2030.

Le conseil d'administration de la Juventus Football Club - en hausse de 1,0% à l'ouverture - a examiné et approuvé vendredi le rapport financier consolidé semestriel au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 276,2 millions d'euros, contre 223,1 millions d'euros au même semestre 2021/2022.

La perte s'élève à 29,5 millions d'euros, contre 112,1 millions d'euros au premier semestre de l'année dernière. Cette amélioration résulte d'une part de l'atténuation des effets négatifs de la pandémie, notamment en ce qui concerne les revenus des appels d'offres, et d'autre part des actions de développement des revenus et de rationalisation des coûts mises en place au cours des périodes précédentes et poursuivies au cours de la période actuelle, a expliqué la société.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV a chuté de 1,0 % après avoir annoncé qu'elle avait clôturé l'exercice 2022 avec une perte de 69,3 millions d'euros, contre un bénéfice de 5,5 millions d'euros l'année précédente.

Ce chiffre tient compte d'une dépréciation exceptionnelle de 73,4 millions d'euros, après laquelle le résultat aurait été positif de 4,1 millions d'euros.

La valeur de la production a augmenté de 6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 37,8 millions d'euros, contre 35,6 millions d'euros l'année précédente.

Beghelli a chuté de plus de 11 %, après avoir annoncé vendredi que le conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 145,9 millions d'euros, en baisse par rapport aux 148,0 millions d'euros enregistrés en 2021.

La société a enregistré une perte nette de 10,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 3,1 millions d'euros en 2021. Cette détérioration s'explique également par la comptabilisation d'éléments fiscaux non récurrents ayant un impact négatif de 1,4 million d'EUR, principalement imputable à l'amortissement fiscal des pertes fiscales pour l'exercice 2022.

Immsi - dans le vert à hauteur de 1,5 % - a annoncé jeudi avoir terminé l'année 2022 avec "les meilleurs résultats jamais enregistrés, établissant de nouveaux records pour tous les indicateurs", selon la note officielle. Au 31 décembre 2022, la société a enregistré un bénéfice net de 63,9 millions d'euros, contre 35,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 3,9 centimes d'euros par action, contre 3 centimes d'euros pour l'exercice précédent.

Les revenus ont augmenté de 24 % pour atteindre 2,12 milliards d'euros, contre 1,70 milliard d'euros en 2021, un record historique pour la société.

Parmi les PME, le conseil d'administration de Finanza.tech - en baisse de 2,8 pour cent - a annoncé lundi qu'il avait approuvé les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui a clôturé avec un bénéfice net de 100 000 euros, contre 465 462 euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus se sont élevés à 3,6 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Magis a augmenté de 2,9%, après avoir déclaré qu'il a clôturé 2022 avec des revenus en hausse de 34% en glissement annuel à 94,1 millions d'euros, contre 70,3 millions d'euros en 2021.

Cette hausse significative s'explique par la capacité de la société à avoir augmenté les prix de vente de ses produits suite à l'augmentation généralisée des coûts d'achat des matières premières à partir de début 2021, et en partie par l'augmentation des mètres carrés de produits finis vendus par rapport à l'année précédente.

Maps est en hausse de 0,8%, après avoir annoncé qu'il a approuvé ses principaux résultats pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 et a déclaré un bénéfice de 2,7 millions d'euros, en hausse de 8,0% par rapport à 2,5 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus se sont élevés à 24,7 millions d'euros, soit une hausse de 25 % par rapport aux 21,5 millions d'euros enregistrés en 2021, la contribution de la Business Unit Healthcare étant significative.

En Asie, le Nikkei a augmenté de 0,3 % pour atteindre 27 476,87 aujourd'hui, le Shanghai Composite a perdu 0,4 % pour atteindre 3 251,40 et le Hang Seng a chuté de 1,3 % pour atteindre 19 661,31.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,4 % à 32 237,53, le Nasdaq a gagné 0,3 % à 11 823,96 et le S&P 500 a augmenté de 0,6 % à 3 970,99.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0765 USD contre 1,0760 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre vaut 1,2224 USD contre 1,2229 USD à la clôture précédente.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,39 USD contre 74,46 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 987,80 USD l'once contre 1 985,13 USD l'once à la dernière clôture.

Sur le calendrier économique de lundi, à 1000 CET l'indice IFO sur la confiance des entreprises en Allemagne est attendu et à 1000 CET la BCE publiera l'indice de la masse monétaire M3.

À 1200 CET sont attendues les données sur les demandeurs d'emploi en France et à 1800, au Royaume-Uni, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey devrait s'exprimer.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de plusieurs entreprises sont attendus, notamment Cairo Communication, DiaSorin, Giglio Group, Radici et Gismondi 1754.

