Les bourses européennes tournent à la hausse, sauf Londres

(Alliance News) - Jeudi, les principales places boursières européennes ont fait volte-face et ont repris leur souffle en milieu de séance en s'échangeant en territoire positif, à l'exception de Londres qui a poursuivi sa baisse.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le vert de 0,4 pour cent à 23 856,54, le Mid-Cap était en hausse de 0,5 pour cent à 39 450,04, le Small-Cap était dans le vert de 0,3 pour cent à 27 615,07, et l'Italian Growth était en hausse de 0,4 pour cent à 9 214,13.

En Europe, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,1 %, le FTSE 100 de Londres a perdu 0,2 %, tandis que le DAX 40 de Francfort était en hausse de 0,2 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, DiaSorin se porte toujours bien, prenant la tête avec un gain de 2,3%.

UniCredit s'est échangé en hausse de 0,2 pour cent après avoir annoncé jeudi qu'elle avait réalisé une nouvelle titrisation d'un portefeuille de prêts à la consommation initiés par la banque d'une taille totale d'environ 850 millions d'euros.

Les tranches senior et mezzanine des obligations émises par le véhicule de titrisation ont été achetées par la Banque européenne d'investissement pour une valeur totale de 700 millions d'euros et par le Fonds européen d'investissement pour un montant supplémentaire de 50 millions d'euros contre l'engagement d'UniCredit de débourser des crédits supplémentaires du même montant au cours des 36 prochains mois en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés de taille moyenne italiennes.

Les prêts subventionnés, d'une durée minimale de 24 mois, peuvent être utilisés par les entreprises pour soutenir des projets d'investissement ou leur fonds de roulement. Une part d'au moins 30 % du total sera allouée à des initiatives visant à soutenir l'adoption par les entreprises de modèles commerciaux plus durables sur le plan environnemental.

Eni - dans le vert à 0,1% - a annoncé jeudi que Plenitude, par le biais de sa filiale américaine Eni New Energy US, avait acquis la centrale photovoltaïque Kellam de 81 MW située dans le nord du Texas, à 80 km du complexe métropolitain Dallas Fort Worth.

La centrale, vendue par Hanwha Qcells USA, rejoint les autres actifs au Texas et dans le reste des États-Unis du portefeuille de Plenitude, qui avec cette transaction atteint une capacité installée de 878 MW sur le marché américain.

L'usine est construite sur un terrain de plus de 150 hectares et l'énergie produite sera vendue à une compagnie d'électricité locale.

Leonardo a grimpé de 0,1 % après avoir annoncé qu'elle saluait l'annonce du ministère américain de la Défense selon laquelle, dans le cadre du programme de construction d'un nouveau système de formation avancé pour l'US Navy dont AgustaWestland Philadelphia Corp est responsable, l'option pour la production et la livraison du quatrième lot de 26 hélicoptères TH-73A, d'une valeur de 110,5 millions USD, a été exercée.

Les hélicoptères seront construits à Philadelphie, et leur achèvement est prévu en décembre 2024.

Sur le segment des cadets, la Juventus FC a progressé de 4,3 % après avoir annoncé que l'assemblée des actionnaires avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, qui s'est soldé par une perte de 238,1 millions d'euros, contre une perte de 226,4 millions d'euros pour l'exercice 2020-21.

La perte a été couverte en utilisant la réserve de primes d'émission. L'assemblée des actionnaires a également examiné les états financiers consolidés au 30 juin 2022, qui font apparaître une perte de 239,3 millions d'euros, contre 226,8 millions d'euros pour l'exercice 2020-21.

En outre, les actionnaires ont confirmé la nomination de Suzanne Heywood au conseil d'administration. Elle restera en poste jusqu'au 18 janvier, date à laquelle l'AGA du club sera convoquée pour renouveler le conseil d'administration après la démission de l'ensemble du conseil.

Tinexta se négocie en hausse de 3,5 pour cent après avoir annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir une participation de 20 pour cent dans Defence Tech Holding Società Benefit par le biais d'un véhicule en propriété exclusive.

Defence Tech, dont le siège social est à Rome, est une société dont les actions sont négociées sur le marché Euronext Growth de Borsa Italiana et est un opérateur italien d'importance stratégique pour la sécurité nationale. Le groupe opère dans trois domaines d'activité principaux, la cybersécurité et la technologie pour l'intelligence, les systèmes de communication et de contrôle et la microélectronique.

En bas de l'échelle se trouve Industrie De Nora, dans le rouge de 1,1% à 14,10 euros par action.

Du côté des petites capitalisations, Itway - en hausse de 3,1 pour cent - a annoncé mercredi que sa filiale 4Science avait été admise à la Bourse de Vienne, où elle fait ses débuts aujourd'hui. La capitalisation boursière est de 28,0 millions d'euros, soit un prix par action de 4,0 euros.

Aedes augmente de 0,5 pour cent. La société a déclaré mercredi que les administrateurs indépendants ont choisi CVCG comme conseiller financier pour l'évaluation de l'offre publique d'achat lancée par Domus sur la société.

L'assistance juridique a été confiée au cabinet d'avocats Legance d'Alberta Figari. Le conseil d'administration a alors nommé Pedersoli Studio Legale pour l'assister dans l'offre publique d'achat et a choisi de ne pas nommer un autre conseiller financier.

L'Eems a chuté de 3,5 pour cent, faisant écho au rouge de la veille de la réunion, qui a clôturé avec moins 3,3 pour cent. La société a annoncé mercredi qu'elle avait reçu une demande de Negma Group Investment pour convertir cinq obligations.

Les obligations en question ont une valeur totale de 50 000 euros et permettent à leur détenteur de souscrire à environ 1,3 million de nouvelles actions de la société. Le prix de conversion est de 0,04 EUR par action.

Parmi les PME, Unidata - qui n'est pas encore cotée en bourse - et le Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG d'Azimut Libera Impresa SGR ont annoncé la signature d'accords contraignants pour la construction, par le biais d'une société à finalité spécifique (SPV) appelée Unitirreno Submarine Network, d'un nouveau système de fibre optique sous-marin dans la mer Tyrrhénienne d'environ 900 kilomètres qui reliera Mazara del Vallo à Gênes avec un point de jonction près de Rome-Fiumicino.

Circle - en hausse de 0,3% - a annoncé mercredi qu'elle avait signé un nouveau contrat avec un important opérateur logistique italien actif dans le transport intermodal de conteneurs pour la fourniture de la suite Milos MTO et de Milos Federated Services.

La valeur du contrat est supérieure à 650 000 euros.

À New York mercredi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 1,1 % à 32 875,71, le S&P a perdu 1,2 % à 3 783,22 et le Nasdaq a chuté de 1,4 % à 10 213,29.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0641 contre USD1.0621 à la clôture de mercredi. En revanche, la livre valait 1,2032 USD contre 1,2030 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 82,68 USD le baril, contre 82,66 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 814,65 USD l'once, contre 1 812,50 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, les données outre-mer sur les demandes continues de chômage, les stocks de pétrole brut et le stockage de gaz naturel seront publiées à 1430 CET.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

