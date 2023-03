Les contrats à terme en forte hausse, les yeux rivés sur les banques

(Alliance News) - Après s'être débarrassés des décisions des banques centrales des deux dernières semaines, les marchés financiers s'intéressent à nouveau à la question ukrainienne et à l'affaire bancaire en tant que facteurs possibles d'évolution du marché dans les jours à venir, en plus de quelques données macroéconomiques intéressantes publiées ces jours-ci.

"Le sentiment est mitigé, car la liquidation de la Deutsche Bank a ravivé le stress bancaire vendredi. Les actions de la DBK ont chuté de 8 % et ses CDS ont augmenté après que la banque ait annoncé plus tôt qu'elle remboursait une obligation subordonnée de niveau 2. Cette annonce aurait dû rétablir la confiance dans le bilan de la banque. Mais au lieu de cela, elle a ravivé une crise de confiance", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Malgré les tensions bancaires des deux côtés de l'Atlantique, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, ainsi que la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse, n'ont pas hésité à relever leurs taux d'intérêt au cours des deux dernières semaines, ne s'appuyant pas nécessairement sur la santé des bilans des banques - sur les inquiétudes concernant la santé des bilans des banques.

"Aujourd'hui, il semble que la crise bancaire soit davantage une crise de confiance qu'une panique fondée sur des faits, comme en 2007, lorsque les banques avaient vraiment un tas d'actifs toxiques dans leurs bilans".

Le FTSE Mib est en hausse de 315 points, soit 1,2 %, après avoir perdu 2,2 % à 25 892,18 points à la clôture de vendredi.

Le FTSE 100 de Londres est indiqué en hausse de 72 points ou 1,0 %, le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 86 points ou 1,2 % et le DAX 40 de Francfort est estimé en hausse de 173,5 points ou 1,2 %.

Vendredi, à Milan, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge (1,6 %) à 42 284,75, le Small-Cap a perdu 1,6 % à 29 560,90 et l'Italy Growth a cédé 0,8 % à 9 300,08.

La liste principale de Piazza Affari a clôturé avec seulement deux titres en hausse, ceux de DiaSorin et Recordati, qui ont augmenté de 3,6 % et 0,3 %, respectivement.

Unipol a chuté de 1,7% après avoir annoncé vendredi qu'il avait approuvé ses comptes pour 2022, confirmant les chiffres préliminaires publiés en février, qui montraient un bénéfice net de 866 millions d'euros, contre 796 millions d'euros un an plus tôt.

Banca Monte Paschi Siena a clôturé dans le rouge (3,3 %) après avoir annoncé jeudi que la présidente du conseil d'administration, Patrizia Grieco, avait démissionné lors du renouvellement de son mandat, après avoir pris de nouvelles fonctions dans une autre société cotée en bourse.

D'autres banquiers ont également connu des difficultés : Banco BPM, UniCredit et BPER Banca, tous trois en baisse de 4,1 %. Intesa Sanpaolo a terminé la séance de vendredi dans le rouge de 2,4 % et FinecoBank de 2,2 %.

Iveco Group a été le plus mauvais, en baisse de 5,0%.

Sur le Mid-Cap, UnipolSai a perdu 1,5% après avoir annoncé vendredi qu'il avait confirmé ses comptes préliminaires pour 2022, publiés en février, qui montraient un bénéfice net consolidé de 651 millions d'euros, en baisse par rapport aux 723 millions d'euros de l'année précédente.

Iren a clôturé en hausse de 2,1%. Le conseil d'administration a également approuvé jeudi, en même temps que les résultats financiers 2022, une mise à jour du plan industriel à l'horizon 2030, avec lequel l'entreprise "confirme la vision stratégique" mais "renforce les investissements", qui s'élèveront à 10,5 milliards d'euros au cours des huit prochaines années, soit une augmentation de 200 millions d'euros par rapport au plan 2021-2030.

Parmi les porteurs, qui représentent la majorité, Webuild a cédé 4,7 %, Banca Popolare di Sondrio a baissé de 4,1 % et Credito Emiliano a perdu 3,1 %.

De' Longhi et Juventus ont également fait mauvaise figure, laissant respectivement 4,1% et 3,7% sur le parterre.

Du côté des petites capitalisations, Il Sole 24 Ore a terminé en tête avec 3,9% après avoir clôturé l'exercice 2022 avec une "nette amélioration" de tous les indicateurs économiques et financiers par rapport à 2021. Le résultat net s'est élevé à 500 000 EUR, contre une perte de 21,0 millions EUR en 2021. Déduction faite des charges et produits non récurrents, le résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère est positif de 1,4 million d'euros, en amélioration par rapport au résultat négatif de 700 000 euros en 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé pour 2022 s'élève à 211,6 millions d'euros, contre 203,5 millions d'euros l'année précédente.

Pininfarina a reculé de 0,2 %. Jeudi, elle a approuvé son projet de comptes 2022, faisant état d'une perte nette de 5,0 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,4 millions d'euros en 2021.

Le total des revenus consolidés au 31 décembre 2022 s'élevait à 72,8 millions d'euros, contre 66,8 millions d'euros un an plus tôt.

Immsi - dans le rouge de 0,3 pour cent - a annoncé jeudi qu'elle a terminé l'année 2022 avec "les meilleurs résultats jamais enregistrés, établissant de nouveaux records pour tous les indicateurs", selon la note officielle. Au 31 décembre 2022, la société a enregistré un bénéfice net de 63,9 millions d'euros, contre 35,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 3,9 centimes d'euros par action, contre 3 centimes d'euros pour l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % pour atteindre 2,12 milliards d'euros, contre 1,70 milliard d'euros en 2021, ce qui constitue un record historique pour l'entreprise.

Parmi les PME, le groupe TPS a clôturé en hausse de 1,8 pour cent. Le conseil d'administration a approuvé le projet d'états financiers statutaires et consolidés du groupe au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 37,8 millions d'euros, en légère hausse par rapport aux 37,6 millions d'euros enregistrés en 2021.

Le bénéfice net s'est élevé à 3,7 millions d'euros, en légère hausse par rapport aux 3,6 millions d'euros enregistrés en 2021.

L'Ebitda est resté inchangé à 7,6 millions d'euros, tandis que l'EBIT a légèrement augmenté, passant de 5,4 millions d'euros à 5,7 millions d'euros.

CY4Gate - en baisse de 1,2 % - a approuvé les états financiers consolidés au 31 décembre 2022, qui se sont soldés par un bénéfice de 2,4 millions d'euros pour l'année, contre 5,2 millions d'euros pour l'exercice 2021.

Les revenus des ventes et des services se sont élevés à 56,6 millions d'euros, soit une augmentation de 216 % par rapport au 31 décembre 2021, où ils s'élevaient à 17,9 millions d'euros.

En tête, Labomar, qui a clôturé en hausse de 18%.

En Asie, le Nikkei a augmenté de 0,3 % aujourd'hui pour atteindre 27 476,87, le Shanghai Composite a perdu 0,5 % pour atteindre 3 249,21 et le Hang Seng a chuté de 1,0 % pour atteindre 19 723,97.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,4 % à 32 237,53, le Nasdaq a gagné 0,3 % à 11 823,96 et le S&P 500 a augmenté de 0,6 % à 3 970,99.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0753 USD contre 1,0760 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre vaut 1,2223 USD contre 1,2229 USD à la clôture précédente.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,42 dollars contre 74,46 dollars vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 967,09 USD l'once contre 1 985,13 USD l'once à la dernière clôture.

Sur le calendrier économique de lundi, à 1000 CET l'indice IFO sur la confiance des entreprises en Allemagne est attendu et à 1000 CET la BCE publiera l'indice de la masse monétaire M3.

À 1200 CET sont attendues les données sur les demandeurs d'emploi en France et à 1800, au Royaume-Uni, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey devrait s'exprimer.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de plusieurs entreprises sont attendus, notamment Cairo Communication, DiaSorin, Giglio Group, Radici et Gismondi 1754.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

