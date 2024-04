(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le rouge mardi, les investisseurs se montrant prudents avant les données sur l'inflation américaine et la réunion de la Banque centrale européenne de cette semaine, cherchant à évaluer les perspectives pour les taux mondiaux et l'inflation.

La BCE devrait maintenir ses taux à des niveaux historiquement bas jeudi, mais une mention d'une première baisse des taux en juin est également attendue.

Ainsi, le FTSE Mib était en baisse de 0,4 pour cent à 34 185,28 points, tandis que les volumes de vente et d'achat indiquaient un ratio de 0,31.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,1 %, le DAX 40 de Francfort de 0,4 % et le CAC 40 de Paris de 0,3 %.

Parmi les plus petites valeurs, les moyennes capitalisations cèdent 0,4 % à 47 769,77, les petites capitalisations progressent légèrement à 28 524,25 et l'Italie croissance cède 0,1 % à 8 135,17.

Sur le Mib, les quelques contributeurs haussiers incluent DiaSorin, qui est en hausse de 1,0 % avec un nouveau prix à 86,68 EUR par action. UBS a initié une couverture sur le titre avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 105,00 euros.

Iveco, d'autre part, avance de 0,9% à 14,68 euros, après avoir mis à jour son plus haut niveau depuis le début de l'année à 14,80 euros par action.

Snam - dans le rouge de 0,2 pour cent - a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'émission d'une obligation à taux variable de 750 millions d'euros avec une maturité de deux ans et un coupon de l'Euribor trois mois plus 0,4 pour cent. La société a expliqué que cette opération s'inscrivait dans le cadre de sa stratégie visant à optimiser le coût de la dette, qui devrait s'élever en moyenne à 2,6 % au cours de la période couverte par le plan.

Amplifon, d'autre part, recule de 4,0 pour cent à 31,17 euros par action, après un feu vert de 1,9 pour cent la veille.

Du côté des valeurs moyennes, SOL est en hausse de 4,8% à 34,80 euros, après un gain de 1,5% la veille.

Fincantieri - en hausse de 4,3% - a annoncé avoir reçu une commande pour la construction de quatre navires de croisière de nouvelle génération de la part de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Plus précisément, deux navires seront destinés à la marque Regent Seven Seas Cruises et deux à Oceania Cruises. Les premiers devraient être livrés en 2026 et les seconds en 2029.

Digital Value, pour sa part, abandonne 1,9 pour cent après un feu vert de 1,1 pour cent à la veille de l'ouverture des marchés. L'action avait auparavant connu quatre séances de baisse.

GVS, quant à lui, est en baisse de 1,5 pour cent. Il convient de noter que l'action - qui a suivi deux séances de hausse - a augmenté sa capitalisation boursière de plus de 25 pour cent au cours des six derniers mois.

Sur le SmallCap, Eems progresse de 4,0 pour cent à EUR 0,2710, rebondissant après six sessions de baisse.

Centrale del Latte d'Italia progresse de 3,6 pour cent avec un nouveau prix de 2,86 euros. Le titre - noté sur la plateforme Zonebourse par un seul analyste - a une juste valeur de 4,00 euros, soit une sous-évaluation de 45%.

Piquadro - toujours stable à EUR 1,90 - poursuit son programme de rachat. La société a annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions ordinaires entre le 2 et le 5 avril pour une valeur totale de 40 000 euros.

Parmi les PME, Compagnia dei Caraibi a bien progressé, faisant grimper le cours de 8,4 pour cent, après une baisse de 2,7 pour cent la veille.

Crowdfundme, d'autre part, est en hausse de 3,8 pour cent, confirmant sa bonne performance sur le cadre hebdomadaire, qui marque une plus-value de 4,8 pour cent.

CleanBnB - en hausse de 0,7 % à 1,36 EUR - a déclaré avoir clôturé le premier trimestre avec une valeur de réservation brute de 6,8 millions d'EUR, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente. Au cours des trois premiers mois de l'année, la société a atteint 2 642 propriétés, réparties sur 80 sites italiens et gérées en exclusivité, tandis que les séjours gérés par CleanBnB ont augmenté de 38% à 19 755 par rapport à la même période en 2023.

À New York, le Dow Jones a clôturé juste en dessous du pair, tout comme le S&P, tandis que le Nasdaq a clôturé légèrement dans le vert.

En Asie, le Hang Seng a progressé de 0,7 %, le Shanghai Composite de 0,1 % et le Nikkei de 1,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0862 USD contre 1,0851 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2663 USD contre 1,2655 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 90,56 USD le baril contre 90,09 USD la nuit dernière et l'or s'échangeait à 2 345,63 USD contre 2 329,48 USD la nuit dernière.

Dans l'après-midi, les prévisions d'inflation des consommateurs seront publiées par les États-Unis à 1700 CEST.

Sur la Piazza Affari, les résultats de Greenthesis et de KME Group sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

