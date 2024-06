(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert la séance de mercredi en hausse comme prévu, avant la publication par S&P Global des PMI des services et des PMI composites pour les principales économies européennes et la veille de la décision de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire.

Pendant ce temps, en Asie, l'indice PMI des services de la Chine a augmenté à 54,0 points en mai, contre 52,5 points en avril, dépassant les prévisions de 52,6 points, tel que publié par S&P Global mercredi.

Le mois de mai a été le 17ème mois consécutif d'expansion de l'activité des services, marquant le rythme le plus rapide depuis juillet 2023, les nouvelles commandes et les commandes à l'exportation ayant augmenté le plus en un an grâce à une demande intérieure et extérieure plus forte.

En mai, l'indice PMI des services de la banque Jibun pour le Japon a été révisé à la hausse à 53,8 points par rapport au chiffre préliminaire de 53,6 points, tel que publié par S&P Global mercredi.

L'indice PMI composite du Japon a été révisé à la hausse à 52,6 points en mai par rapport au chiffre préliminaire de 52,4 points. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis août dernier, après les 52,3 points d'avril, l'économie des services ayant progressé à un rythme plus lent mais restant robuste, tandis que la production manufacturière s'est stabilisée.

À Milan, le FTSE Mib a augmenté de 0,5 % au début pour atteindre 34 447,45, le Mid-Cap a augmenté de 0,2 % pour atteindre 47 682,45, le Small-Cap a gagné 0,2 % pour atteindre 29 356,82, et l'Italy Growth était à égalité à 8 179,72.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,3 % à 8 255,85, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,5 % à 7 979,06 et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,5 % à 18 496,99.

Sur le Mib, DiaSorin a mené les gains à l'ouverture, en hausse de 1,5 pour cent, après avoir annoncé dans la nuit qu'elle avait reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son nouveau test d'hémoculture de levure Liaison Plex, le deuxième panneau de diagnostic moléculaire multiplexé sur l'analyseur Liaison Plex.

Le test d'hémoculture de levure Liaison Plex est le premier des trois panneaux de diagnostic des infections sanguines sur la nouvelle plateforme de multiplexage du groupe et permet l'identification de 16 agents pathogènes couramment associés à la fongémie. Les pathogènes fongiques sont souvent considérés comme une menace émergente et sont très préoccupants en raison de leur facilité de propagation parmi les patients dans les établissements de santé.

"L'autorisation reçue aujourd'hui de la FDA est une nouvelle preuve de l'importance du nouvel analyseur Liaison Plex", a commenté Angelo Rago, président de Luminex.

Les services publics se sont bien comportés, avec Enel en hausse de 1,1 % et Hera en hausse de 0,9 %. Snam et Terna ont également augmenté, avec des pourcentages similaires.

UniCredit a gagné 0,4 % après l'émission d'une obligation senior non préférée de 1 milliard d'euros avec une maturité de quatre ans mais remboursable après trois ans.

En outre, la banque a émis une autre obligation senior non préférée d'un montant de 1 million d'EUR avec une échéance de 10 ans. Les deux transactions sont destinées aux investisseurs institutionnels.

L'émission a fait suite à un processus de constitution d'un livre d'ordres qui a suscité une demande totale d'environ 5 milliards d'EUR et plus de 300 ordres de la part d'investisseurs du monde entier.

A2A s'est également bien comportée, avec une hausse de 0,4 %, en émettant une obligation hybride subordonnée perpétuelle de 750 millions d'EUR pour des produits d'utilisation verte.

La société a fait état d'une demande de 2,9 milliards d'EUR pour l'émission, soit environ quatre fois le montant offert.

"Cette émission, qui soutient des projets dans le domaine de la transition énergétique et de l'économie circulaire, renforce la structure du capital et le profil de crédit du groupe en conformité avec les lignes directrices du plan stratégique 2024-2035, tout en diversifiant la base d'investisseurs, a commenté Luca Moroni, directeur financier d'A2A. La transaction confirme également l'engagement d'A2A à se conformer à des mesures de crédit robustes en ligne avec la notation actuelle d'investment grade".

Sur Mid-Cap, Credem est en parité après avoir annoncé mardi que, en relation avec les nouvelles parues dans la presse concernant l'activité liée aux contrats avec les commerçants pour la gestion des Pos et des services auxiliaires, après un processus de sélection qui a impliqué des groupes primaires opérant dans le secteur, la société a accordé à Worldline une période de négociation exclusive.

Piaggio a augmenté de 0,3 %. Hier, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le recours de Peugeot Motocycles et Peugeot Motocycles Italia contre les arrêts de la Cour d'appel et du Tribunal de Milan, qui avaient estimé que Piaggio avait violé un brevet européen dans le cadre de la production du véhicule Peugeot Metropolis.

En tête de liste, Philogen a mené les hausses avec une augmentation de 2,9 %, avec seulement 1 725 actions ayant changé de mains jusqu'à présent.

Parmi les petites capitalisations, Eems Italia était en bas de la liste, en baisse de 11%, tandis que EPH a également perdu du terrain, en baisse de 9,5%, après avoir annoncé qu'elle avait reçu une demande de GGHL pour convertir une obligation, d'une valeur totale de 10 000 euros, à partir des deux premières tranches du POC cum warrant.

De l'autre côté de la liste, Exprivia a grimpé de 3,9 % pour prendre la tête du panier.

Parmi les PME, il y avait encore peu de titres en négociation, mais Doxee s'est tout de même distingué en progressant de 9,1% et en enregistrant l'une des meilleures performances après la cloche.

Emma Villas a également tiré son épingle du jeu, avec une hausse de 6,2 %, tandis que Convergenze a chuté de 6,2 % et s'est retrouvé en queue de peloton.

Il convient de mentionner la hausse du groupe Yolo, qui a gagné 27 % après l'ouverture des marchés.

En Asie, le Nikkei a clôturé mercredi en baisse de 0,9 % à 38 490,17, le Shanghai Composite a baissé de 0,8 % à 3 065,40 et le Hang Seng a baissé de 0,1 % à 18 430,52.

À New York, à la clôture, le Dow Jones a gagné 0,4 % à 38 711,29, le Nasdaq a augmenté de 0,2 % à 16 857,05 et le S&P 500 a augmenté de 0,2 % à 5 291,34.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0875 USD contre 1,0879 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2773 USD contre 1,2782 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 77,48 USD le baril contre 77,10 USD le baril à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 333,66 USD l'once contre 2 341,10 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, le PMI des services de l'Italie est attendu à 0945 CEST, suivi par ceux de l'Allemagne, de la France et de la zone euro. A 1100 CEST, l'indice des prix à la production de la zone euro sera publié.

À 1300 CEST, le rapport sur le marché hypothécaire américain est attendu, tandis qu'à 1415 CEST, le rapport sur l'emploi non agricole sera publié, suivi à 1545 CEST par le PMI des services américains.

À 1630 CEST, le rapport sur les stocks de pétrole, l'inventaire de Cushing et le rapport de l'EIA seront publiés.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats du groupe Giglio sont attendus.

