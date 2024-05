(Alliance News) - Lundi, la Piazza Affari a continué à évoluer en territoire positif, tandis que les autres marchés boursiers européens étaient en baisse, en raison d'une matinée calme sur le front macroéconomique.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,3 % à 34 755,84, le Mid-Cap progresse de 0,4 % à 47 942,72, le Small-Cap gagne 0,6 % à 29 501,78, tandis que l'Italie Growth est dans le rouge de 0,6 % à 8 205,39.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le rouge de 0,1 pour cent, le FTSE 100 de Londres est dans le rouge fractionné, tandis que le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,2 pour cent.

Sur le Mib, DiaSorin continue de tirer son épingle du jeu, avec une hausse de 3,6 pour cent après la publication de ses comptes. La société a annoncé vendredi un bénéfice net de 46 millions d'euros au premier trimestre, en hausse par rapport aux 42 millions d'euros de la même période en 2023, et un bénéfice net ajusté de 59 millions d'euros en ligne avec les chiffres du 31 mars 2023.

Les revenus ont augmenté à 289 millions d'euros, stables par rapport aux 290 millions d'euros du premier trimestre de l'année précédente.

Nexi a continué à briller, en hausse de 1,7%, mené par Stellantis, en hausse de 3,3%.

Enel a baissé de 0,9 %. La société a déclaré avoir clôturé le premier trimestre de l'année avec un bénéfice net du groupe de 1,93 milliard d'euros, contre 1,03 milliard d'euros, soit une hausse de 87 % par rapport au 31 mars 2023.

Les revenus de la période se sont élevés à 19,43 milliards d'euros, contre 26,41 milliards d'euros au premier trimestre 2023, soit une baisse de 26 %.

Les prises de bénéfices, en revanche, ont coulé Leonardo, en baisse de 3,9% et la plus mauvaise valeur en début de séance. La société a annoncé qu'elle avait signé un accord contraignant pour la vente de sa ligne d'activité Armements et Systèmes sous-marins à Fincantieri - en hausse de 1,1% sur le Mid - pour un montant basé sur une valeur d'entreprise comprenant une composante fixe de 300 millions d'euros et une composante variable pouvant aller jusqu'à 115 millions d'euros en fonction de la réalisation de certains objectifs de performance pour l'année 2024, pour une valeur d'entreprise totale pouvant aller jusqu'à 415 millions d'euros.

La transaction devrait être finalisée au début de 2025 et est soumise aux autorisations habituelles pour ce type de transaction.

Du côté des valeurs moyennes, BFF Bank a repris du poil de la bête, qui, après avoir chuté de plus de 25 % à la fin de la séance de vendredi, est désormais en hausse de plus de 10 %.

Salvatore Ferragamo a également inversé la tendance, avec une hausse de 0,3%. L'action avait chuté la semaine dernière après que la société ait annoncé jeudi avoir clôturé le premier trimestre avec des revenus de 227 millions d'euros, en baisse de 18% à taux de change courant et de 17% à taux de change constant par rapport au premier trimestre 2023.

Alerion Clean Power fait toujours partie des valeurs baissières, en baisse de 1,7 %, mais Ariston Holding est moins bien lotie, en baisse de 2,6 %. La société a déclaré mardi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec des revenus de 653,2 millions d'euros, en baisse de 14% par rapport aux 759,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année précédente.

Parmi les petites capitalisations, Aeffe a chuté de 1,0 pour cent. La société a approuvé son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 mars, clôturant la période avec une perte nette de 5,6 millions d'euros, contre une perte de 300 000 euros pour la même période en 2023.

Banca Profilo a augmenté de 1,0 % après avoir approuvé son rapport intérimaire au 31 mars 2024, clôturant avec un bénéfice net de 2,8 millions d'euros, en baisse de 55 % par rapport aux trois premiers mois de l'année dernière.

Le total des dépôts de la clientèle, y compris les dépôts fiduciaires nets, s'est élevé à 6,1 milliards d'EUR, contre 5,8 milliards d'EUR au 31 mars 2023.

Banca Sistema - en hausse de 1,5 % - a annoncé vendredi un bénéfice de 4,4 millions d'euros pour le premier trimestre de l'année, en hausse par rapport à 3,8 millions d'euros au 31 mars 2023. Le bénéfice net est passé de 3,7 millions d'euros à 4,1 millions d'euros.

Parmi les PME, Green Oleo - qui n'est pas encore cotée - a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait décidé de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 800 000 euros.

Simone se situe en queue de peloton et cède 6,1 pour cent après avoir annoncé mardi qu'elle a clôturé l'exercice 2023 avec un bénéfice de 1,2 million d'euros, contre 737 000 euros un an plus tôt.

Lucisano Media Group n'est pas coté. La société a annoncé que sa filiale Italian International Cinema, active dans l'exploitation de cinémas multiplexes en vue de simplifier la structure du groupe, a finalisé l'achat d'une participation de 50 % dans Goofwind, déjà détenue par IIC dans le même pourcentage, devenant ainsi son unique actionnaire.

Tweppy - qui n'est pas encore impliqué dans les échanges - a annoncé qu'il avait signé un accord contraignant pour acquérir 100 % du capital social de Syncrogest.

Le montant convenu est de 740 857 euros et sera versé aux actionnaires actuels Valerio Giacomelli, Silvia Canova et Syncronika, qui détiennent respectivement 70 %, 20 % et 10 % du capital social.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,3 % à 39 512,84, le Nasdaq a légèrement baissé à 16 340,87 et le S&P 500 a augmenté de 0,2 % à 5 222,68.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0784 USD contre 1,0770 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2531 USD contre 1,2519 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,05 USD le baril contre 83,59 USD le baril vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 345,95 USD l'once contre 2 372,35 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, la réunion de l'Eurogroupe est prévue à 1200 CEST, tandis qu'une heure plus tard, le compte courant allemand non corrigé des variations saisonnières est publié.

Outre-mer, le Canada publie les permis de construire à 14h30 CEST.

