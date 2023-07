DIC Asset AG est un holding immobilier basé en Allemagne qui se concentre sur l'investissement dans l'immobilier commercial allemand. Elle développe ses actifs immobiliers par l'acquisition et le développement de projets. La société divise ses processus commerciaux en deux principaux segments d'activité : Le portefeuille commercial et le segment des co-investissements. L'horizon d'investissement du portefeuille commercial varie de moyen à long terme et comprend des investissements immobiliers directs. Le segment Co-Investissements comprend les investissements, y compris les co-investissements dans des fonds spéciaux et les investissements en coentreprise. La société exploite les fonds : DIC Office Balance I, un fonds d'immobilier de bureaux ; DIC Office Balance II, un fonds d'immobilier de bureaux ; et DIC HighStreet Balance, un fonds d'immobilier commercial.

Secteur Développement et opérations immobilières