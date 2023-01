DIC Asset atteint de justesse son objectif de ventes immobilières pour 2022

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le spécialiste de l'immobilier commercial Dic Asset a tout juste atteint son objectif de ventes immobilières l'an dernier. Avec la vente de l'immeuble Kaufhof Chemnitz le 30 décembre, le volume des ventes de son propre portefeuille est passé à environ 400 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mercredi à Francfort. L'objectif était de 400 à 500 millions d'euros. Un bénéfice a en outre été réalisé sur la vente à Chemnitz, a-t-on ajouté.

Ce n'est qu'en novembre que DIC avait abaissé ses prévisions de résultats pour 2022 en raison d'une baisse attendue des transactions et des revenus de gestion immobilière. Le bénéfice d'exploitation, mesuré selon l'indicateur établi dans le secteur immobilier Funds from Operations (FFO), devrait donc se situer entre 114 et 117 millions d'euros en 2022.

À l'époque, DIC avait également annoncé son intention d'acquérir un total de 2,3 milliards d'euros pour son propre portefeuille (portefeuille commercial) en 2022. Cet objectif avait été atteint grâce à l'acquisition de la majorité de VIB. En outre, des achats d'un montant de 650 à 700 millions d'euros étaient prévus pour les affaires institutionnelles. Dans ce domaine, DIC n'a finalement obtenu que plus de 600 millions d'euros.

L'augmentation rapide des taux d'intérêt en 2022 a été particulièrement difficile pour les sociétés immobilières, car les coûts de financement ont grimpé en flèche. Cela a pesé sur le volume des transactions dans le secteur /mis/jha/.