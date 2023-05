DIC Asset souffre du scepticisme de Metzler - Plus bas à long terme

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Dans un contexte général à nouveau morose pour les valeurs immobilières, les actions de Dic Asset ont chuté vendredi à leur plus bas niveau depuis près de neuf ans. L'annulation d'une recommandation d'achat par la banque Metzler a pesé en plus sur les titres, qui ont chuté d'environ cinq pour cent, dans un contexte de marché immobilier globalement faible. À 6,43 euros, le cours a atteint le matin son plus bas niveau depuis octobre 2014.

La veille, DIC Asset avait présenté son rapport trimestriel, qui avait d'abord été bien accueilli par les investisseurs. L'analyste de Metzler Jochen Schmitt a toutefois abaissé son opinion de "Buy" à "Hold". Il s'attend à ce que l'entreprise ait du mal à atteindre l'objectif de réduction des risques de crédit fixé pour cette année. Il a fait référence à l'objectif de ramener le ratio prêt/valeur (Loan to Value, LTV) du secteur à moins de 50 pour cent. La réalisation de cet objectif dépend trop des conditions du marché, alors que l'environnement pour les ventes immobilières reste difficile.

Le nouvel objectif de cours des analystes, fixé à 7,60 euros, reste toutefois supérieur au niveau actuel du cours./tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------